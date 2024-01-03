解決供電瓶頸！全國首室內公車充電站 AI火警通報僅1至5秒

2030公車全電動化，但雙北許多區域面臨供電瓶頸，為解決充電場站難尋等問題，大都會客運打造全國首座室內電動公車充電站今正式啟用。首座室內充電場站位於前身為公車處的松德大樓地下一樓，導入AI煙火偵測通報及消防設備，只要管理員透過監視影像發現有異狀，就可即刻通報並處理，大幅縮短搶救時間，由原本通報需1至5分，縮短為1至5秒鐘。

因應2050淨零碳排全台公車2030將全面電動化，台北市截至去年底，領牌上路電動公車數已有635輛、15輛請領牌照中。但因部分區域如內湖、南港、松山等供電場站不足，也讓業者推動電動公車出現瓶頸，大都會客運則率先將松德站，打造為全國首座室內電動公車場站。

大都會客運董事長李博文說，松德站在民國86年時，即以公車調度站與辦公大樓共構為設計，這次能完成全國首座室內電動公車充電站建置，成為台北市寸土寸金下，土地利用最大化的重要里程碑。尤其這處室內充電場站。兩小時就能完成一部電動公車滿充，並提升災害預警引進AI煙火偵測通報系統及消防設施，並額外加保建築物火災保險暨公共意外責任保險。

北市交通局長謝銘鴻表示，松信地區是台電電動公車的供電瓶頸區，這個室內場站將是另一種充電站的模式，市府今年也會與北投捷運機廠合作建置公車充電站，減緩電動公車供電場站不足的困境。

大都會客運總經理李建文表示，為因應公車全電動化，公車公會理事長李博文從去年下半年起，也已邀集各客運業者與消防、交通等相關單位舉辦十多場大小消防演練，希望讓消防打火弟兄熟悉各廠牌電動公車特性。

至於松德站作為全國首座室內電動公車充電場站，李說，除配合大樓本身自動灑水、排煙、防火隔離外，也規畫AI影像辨識系統，當影像辨識出異狀就會立即啟動消防警報，除馬上通報消防隊，場站人員也可初期滅火，並配合消防隊將火勢控制住，區隔不讓火苗擴大。