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汐止新巴士6路線有異動 新時刻表出爐籲民眾注意

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的新巴士有6條路線調整變動，新的時刻表已經出爐，也請民眾如果要搭新巴士，可以先上公所網站查詢，才不會等不到車。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的新巴士有6條路線調整變動，新的時刻表已經出爐，也請民眾如果要搭新巴士，可以先上公所網站查詢，才不會等不到車。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的新巴士有6條路線沒有廠商承攬，在緊急協調業者支援的同時，時刻表及行駛路線都做了調整變動，因為，平均一條路線只一台車在跑，所以，不少離峰時段都取消，現在初步新的時刻表已經出爐，也請民眾如果要搭新巴士，可以先上公所網站查詢，才不會等不到車。

汐止區公所經建課長吳學偉表示，沒有招標出去的6條線有請既有的廠商世豪及大南公車協助行駛，所以，這6條線至少都是會有公車在做營運，新巴士這次的調整是因為有缺工的問題，新巴士有受到影響的有F909、F911、F913、F915、F919、F920等6條線，從元旦起都有做調整。

汐止區新巴士12條路線，原本兩家廠商各經營一半，但是，今年卻只有一家業者來標，針對有6條路線沒有廠商承覽，公所緊急找公車業者支援，但是，因為普遍缺司機，支援的車子還是有限，為了不停駛，至少有車子在跑，所以，不少離峰時段都取消，路線也做了調整。

吳學偉指出，這次大南跟世豪支援的車數大概是6-7輛車，所以，班次一定會做適度的調整，會將班次主要安排在尖峰時刻，離峰時段減少的班次相對較多，民眾要請民眾搭乘前可以到汐止區公所的網站看一下相關的資訊，或是站牌、候車亭都有公告，至於全線的部分會再進行優化，等優化完成會再進行招標公告。

其中由大南汽車支援的F913、F915，因為是中型公車行駛，不受站位限制，新的一年，汐止區的新巴士時刻表做了調整，因為，才剛上路，不少民眾不知情，其中有民眾因為經常往返樟樹地區及忠孝東路，沒有公車，所以，都要搭新巴士，知道有變動，也特地到公車站牌看新的時刻表。

巴士 汐止 公車

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