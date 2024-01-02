餐廳老闆退休當志工 雙溪長源社區共餐菜色豐富

雙溪區長源社區每個月都會舉行一次的銀髮共餐活動，今(2)日適逢新年第一次共餐，菜色和往常一樣澎湃，而負責掌廚的，則是有開餐廳經驗多年的許綢女士，每次共餐和其他志工用心張羅，也提倡吃當季、食在地，讓長者吃得新鮮又營養。

雙溪區長源社區每個月一次的銀髮共餐，都讓長者相當期待，除了菜色琳瑯滿目，重點是美味可口，社區更落實吃當季、食在地，許多婆婆媽媽當天都會貢獻自家種的菜，或是家裡養的雞鴨，選擇當季食材，吃到最新鮮的菜餚。

這些美味菜餚的幕後推手，是一群無私付出的婆婆媽媽志工們，大家都一大清早就進廚房清洗，備料，其中一位負責炒菜的志工許綢，是曾有多年餐廳經驗的老闆娘，她說，以前開餐廳，就喜歡將在地食材入菜，打造地方特色菜，現在投入共餐志工已經三年，很喜歡為長者張羅這些美味佳餚，看到他們吃得開心，自己也很開心。

雙溪區區長林銚傑表示，偏鄉地區的共餐，大多是大家有菜出菜，有著濃厚的人情味，最近天氣忽冷忽熱，他也到共餐現場宣導熱水器的使用，還有提醒長者禦寒措施要到位，也發送暖暖包給現場長者，讓共餐現場很溫馨。