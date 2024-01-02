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新北景觀處推3處夢幻「落羽松」公園 環狀線到站步行5分鐘

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
坪林九芎根親水公園有一排超美的落羽松，民眾可在樹下涼亭裡野餐，在露天的環境下感受迎面吹拂的涼風及潺潺流水聲。圖／新北市景觀處提供
坪林九芎根親水公園有一排超美的落羽松，民眾可在樹下涼亭裡野餐，在露天的環境下感受迎面吹拂的涼風及潺潺流水聲。圖／新北市景觀處提供

每逢秋冬之際，正值落羽松轉紅的季節。新北市景觀處精選3處夢幻「落羽松」的公園景點，包含貢寮區環保公園、新莊區頭前運動公園及坪林區九芎根親水公園，民眾可搭大眾運輸或是開車就可抵達。

落羽松是杉科植物，原生北美沼澤地區，葉質薄似羽毛，秋至冬季落葉前呈橙黃色，若有寒流催化，色彩更趨濃豔，小枝與葉整個掉落就似飄落的羽毛，故名落羽松。

貢寮區環保公園占地4.5公頃，是貢寮區內最大的公園。數百棵一字排開的落羽松從綠色、金黃到藏紅，襯著遠方青山與藍天，色彩斑斕的景緻，彷彿踏入油畫中。宜人風景、清新空氣及廣大草地適合散步及運動放鬆，民眾可從貢寮火車站步行約15至20分，此處也有停車空間，讓開車前來的民眾找到一處靜謐天地放空休息。

新莊區頭前運動公園是市區內大型森林系公園，有森林造景的兒童遊戲場，在遊戲場旁有一處落羽松生態池，橫跨湖面的木棧道被落羽松包圍，在秋冬時節換上繽紛的色彩，陽光照射下水池倒映，宛如來到仙境，是個動靜皆宜，好玩的親子共遊景點，民眾可搭乘環狀線到幸福站，步行5分鐘即可抵達。

喜愛自行車旅遊的民眾，推薦坪林區的九芎根親水公園，可選擇在坪林遊客中心租借YOUBIKE，搭配金瓜寮自行車道，全長約22.1公里，也可搭新北市新巴士F722或F723。沿途有溪流、茶園景緻相伴，由坪林親水吊橋出發至觀魚自行車道碑、金瓜寮鐵馬新樂園、金溪派出所、金瓜寮觀魚步道北側入口最後到達九芎根親水公園。

九芎根親水公園有一排超美的落羽松，民眾可在樹下涼亭裡野餐，在露天的環境下感受迎面吹拂的涼風及潺潺流水聲，嗅著充滿青草芳香的泥土味，享受大自然療癒，度過悠閒時光。

新莊區頭前運動公園是市區內大型森林系公園，在遊戲場旁有一處落羽松生態池，橫跨湖面的木棧道被落羽松包圍。圖／新北市景觀處提供
新莊區頭前運動公園是市區內大型森林系公園，在遊戲場旁有一處落羽松生態池，橫跨湖面的木棧道被落羽松包圍。圖／新北市景觀處提供
貢寮區環保公園占地4.5公頃，是貢寮區內最大的公園。圖／新北市景觀處提供
貢寮區環保公園占地4.5公頃，是貢寮區內最大的公園。圖／新北市景觀處提供

落羽松 貢寮

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