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大人小孩拿水球攻擊 貓咪左右逃竄...動保處警告最重罰75K

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
一隻貓咪蜷縮在公園椅凳後方，遭狀似小孩者拿水袋攻擊，貓咪嚇的左右逃竄。圖／臉書社團「新店好厝邊」翻攝
一隻貓咪蜷縮在公園椅凳後方，遭狀似小孩者拿水袋攻擊，貓咪嚇的左右逃竄。圖／臉書社團「新店好厝邊」翻攝

臉書社團日前有網友貼上一段影片顯示，一隻貓咪蜷縮在公園椅凳後方，遭狀似小孩者拿水袋攻擊，貓咪嚇的左右逃竄，一旁大人還跟小孩一起再追上去補丟水袋，民眾不滿說「不愛也請別傷害」，動保處則警告最重罰7萬5千元。

臉書社團「新店好厝邊」日前網友貼上一段23秒影片，影片只見大人與小孩拿著水袋攻擊貓咪，嚇的貓咪左右奔逃，事後還將垃圾留在原地。網友不滿表示「這邊的貓都有愛媽愛爸在照顧，並且都己結紮完成，每餐乾淨餵食」，批評大人帶小孩拿水球砸貓，給予錯誤教育示範，不愛也請別傷害。

其他網友紛留言批評「沒良心！、大人不如3歲小孩、看起來很樂在其中，但卻建立在嘗試傷害動物的行為」。

新北市動保處長楊淑方對此表示，依動物保護法規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。違者依同法故意傷害動物，未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。

小孩 貓咪 動保法

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