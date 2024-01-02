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去年118件申請 勞工局補助企業設置托育最高400萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
儒鴻企業提供員工托兒服務。圖／新北市勞工局提供
儒鴻企業提供員工托兒服務。圖／新北市勞工局提供

新北勞工局鼓勵企業提供哺集乳室、托兒設施，提供最高400萬元補助，去年共計有118件申請案，最新申請1月1日已經開跑。從事長照業的清福養老院員工平時負責照顧長者，公司也貼心設置幼兒園協助照顧員工孩子，讓員工更無後顧之憂。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，在雙薪及小家庭普及的新北市，職場爸媽想要兼顧工作和家庭，需要雇主一起幫忙，凡企業在新北市有提供哺集乳室、托兒設施、居家式托育服務，或發放托兒津貼，不論規模、人數，皆可向勞工局申請補助。

其中設置員工哺集乳室者最多補助2萬元，新興建托兒設施含新北首創「教保托育人員」及「專業諮詢服務」費用補助最高可補助400萬元。

另外已設有托兒設施者，每年可補助最高50萬元的更新改善設施設備費用；而雇主提供居家式托育服務或發放員工托兒津貼，最高補助60萬元。

新北市去年共補助包括清福和儒鴻等118家企業，補助金額近600萬元，協助雇主打造友善勞工育兒的職場環境。

清福長照社團法人設置了幼兒園，配合員工上下班時間提供服務，讓員工無後顧之憂，顧老也顧小。紡織大廠儒鴻企業也在新莊興建總部大樓時，特地規畫空間設置托嬰中心，讓員工可以帶著小孩去上班，希望藉此留住好人才。

清福表示，設置幼兒園是公司經過普發問券的結果，目前設置收托人數30人，目前量能都還充足，也希望能讓員工工作能無後顧之憂，孩子交給公司照顧。

新北市勞工局表示，事業單位只要符合資格，可在「勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表，列印後郵寄新北市勞工局提出申請，相關資訊可至新北勞動雲官網。

清福幼兒園讓員工能無後顧之憂。圖／新北市勞工局提供
清福幼兒園讓員工能無後顧之憂。圖／新北市勞工局提供

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