北市2024跨年晚會爆人潮 產出22.3噸垃圾

台北市2024跨年晚會吸引逾17萬人參與，但也留下不少垃圾。北市環保局今表示，由於人潮大量聚集，衍生許多廢棄物，統計今年清理垃圾量，一般垃圾14.6公噸、資源回收7.7公噸，動員746名清潔隊人力，在活動結束後1小時內完成清運。

環保局動員746名清潔人力、44部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，共放置264個大型垃圾桶，含一般垃圾桶與資源回收桶，於跨年舞台活動結束後1小時即完成活動會場及周邊地區清掃，恢復交通；一般垃圾量14.6公噸、資源回收量7.7公噸。

配合跨年活動，環保局也在活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為，共18件；為維護環境安寧，於當日執行7次活動擴音設施噪音量檢測，針對音量超過管制標準告發4次。

環保局表示，環保跨年行動已蔚為風潮，未來將持續宣傳各項環保政策，期待集結民眾力量，在節水、節電、源頭減量、惜食、使用綠運輸等各面向，於日常生活落實淨零行動，讓更多人投身到綠生活的行列中。