快訊

被一輛老豐田擊落！Tesla Cybertruck全球首撞 車主超心痛

50萬網羅費賣孩子？解禁是否釀惡性挖角 教練：一刀切不恰當

馬桶糞水倒噴地板全毀 法官查汙水公管堵塞判管委會賠償

北市2024跨年晚會爆人潮 產出22.3噸垃圾

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市2024跨年晚會活動聚集相當多人潮，製造約22.3公噸垃圾，環保局在1小時內清運完畢。圖／北市環保局提供
台北市2024跨年晚會活動聚集相當多人潮，製造約22.3公噸垃圾，環保局在1小時內清運完畢。圖／北市環保局提供

台北市2024跨年晚會吸引逾17萬人參與，但也留下不少垃圾。北市環保局今表示，由於人潮大量聚集，衍生許多廢棄物，統計今年清理垃圾量，一般垃圾14.6公噸、資源回收7.7公噸，動員746名清潔隊人力，在活動結束後1小時內完成清運。

環保局動員746名清潔人力、44部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，共放置264個大型垃圾桶，含一般垃圾桶與資源回收桶，於跨年舞台活動結束後1小時即完成活動會場及周邊地區清掃，恢復交通；一般垃圾量14.6公噸、資源回收量7.7公噸。

配合跨年活動，環保局也在活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為，共18件；為維護環境安寧，於當日執行7次活動擴音設施噪音量檢測，針對音量超過管制標準告發4次。

環保局表示，環保跨年行動已蔚為風潮，未來將持續宣傳各項環保政策，期待集結民眾力量，在節水、節電、源頭減量、惜食、使用綠運輸等各面向，於日常生活落實淨零行動，讓更多人投身到綠生活的行列中。

跨年晚會 資源回收 垃圾桶

延伸閱讀

北市跨年湧逾17萬人 清出垃圾14.6公噸

高雄跨年晚會恐慌烏龍一場 警曝找「主角」如大海撈針

台南跨年晚會湧25萬人次！周興哲與金世玉合唱 粉絲盼兩人再合體

高雄跨年晚會爆推擠意外 陳其邁還原「持刀烏龍」：市府會更精進

相關新聞

大型遊動廣告車擾民 北市加強稽查

台北街頭經常可見大型遊動廣告車，宣傳效果十足，但議員指出，這類車輛噪音擾民、行駛緩慢影響交通，業者遭稽查並限期改善，卻仍...

北市2024跨年晚會爆人潮 產出22.3噸垃圾

台北市2024跨年晚會吸引逾17萬人參與，但也留下不少垃圾。北市環保局今表示，由於人潮大量聚集，衍生許多廢棄物，統計今年...

影／新北多區同步升旗 社團帶動唱跳還有三太子助陣

元旦到來，新北除市府一早升旗典禮外，也有24區自辦升旗，民眾就近參與方便，現場隆重而溫馨，且具地方特色，像新店及三峽就有...

北市跨年湧逾17萬人 清出垃圾14.6公噸

台北2024跨年晚會落幕，市府統計，此次活動吸引逾17萬人一同倒數，不僅捷運運量增加22.1萬人次，環保局也清出比去年多...

北捷2024跨年疏運238.3萬人次 比去年多22.1萬

為因應台北市2024跨年晚會活動，台北捷運24小時不收班，統計去年12月31日6時起至今年元旦6時，總運量為238.3萬...

蔣萬安推人本交通 人行道寬度不符法規中正、港湖前三多

台北市長蔣萬安積極推動人本交通，擺脫行人地獄汙名，不過台北市12個行政區，仍有相當多人行道不符法規、不得少於90公分寬度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。