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北捷2024跨年疏運238.3萬人次 比去年多22.1萬
為因應台北市2024跨年晚會活動，台北捷運24小時不收班，統計去年12月31日6時起至今年元旦6時，總運量為238.3萬餘人次，較去年同期增加22.1萬人次，台北市政府周邊的4個捷運站出站運量約35萬人次。
台北捷運表示，今年是疫情解封後第一次跨年，加上昨晚天氣良好，統計2023年12月31日6時至2024年1月1日6時，捷運全系統運量為238.3萬餘人次，相較於去年同期的216萬人次，增加22.1萬人次。
北捷指出，台北捷運5條路線平均日運量為192.6萬人次，相較於2022年平均日運量160.9萬人次，已有大幅成長，顯見疫情後運量已復甦，系統營運可靠度（MKBF）達到1911.6萬車廂公里，創下通車27年以來最佳表現。
2024跨年，台北捷運的疏運重頭戲登場，散場人潮瞬間大量湧入，經統計，市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站，自2023年12月31日6時至2024年1月1日6時，出站運量約35萬人次。
台北市政府周遭4個捷運站一度進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三階段管制。散場民眾塞爆捷運站，人潮一路從月台排隊至閘門，台北捷運大廳、樓梯間、出入口也全是旅客，北捷工作人員見狀拉開人牆管制閘門口，不讓旅客進入，待月台人潮散去才陸續放人進場。
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