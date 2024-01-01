北市跨年湧逾17萬人 清出垃圾14.6公噸

台北2024跨年晚會落幕，市府統計，此次活動吸引逾17萬人一同倒數，不僅捷運運量增加22.1萬人次，環保局也清出比去年多6.5公噸、共14.6公噸的垃圾。

台北跨年晚會去年約有12萬人齊聚市民廣場迎新年，今年天公作美，共吸引逾17萬人參與倒數，光是捷運市政府、國父紀念館、台北101/世貿及象山站，昨天上午6時至今天上午6時的出站運量就達35萬人次，全系統運量則為238.3萬餘人次，較去年同期增加22.1萬人次。

台北捷運公司表示，此次全線共投入約2800名人力加入疏運，包含在市府站等4個主要車站派駐460名服務人員，順利在旅客配合及全體員工努力下，於今天凌晨2時15分完成任務。

環境清理部分，台北市環保局表示，此次跨年出動746名清潔隊人力、44部清潔車輛、8部拖車式流動廁所，並設置330個一般垃圾桶與資源回收桶，在舞台活動結束過後1小時即完成活動會場及周邊地區清掃。

環保局統計，今年共清出14.6公噸一般垃圾、7.7公噸資源回收，分別較去年增加6.5公噸及2.6公噸；今年告發亂丟菸蒂等違規行為共18件，針對音量超過管制標準共告發4次。

此外，北捷指出，兒童新樂園今年首度舉行兒童版跨年煙火，在昨天晚間7時與全球最早邁入2024年的紐西蘭同步，施放長達300秒精彩煙火秀，全日入園人數超過2萬3000人。