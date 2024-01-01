新北元旦升旗 劉和然傳達侯市府執政4大原則「讓中華民國被世界看見」

新北市府1日舉行「龍騰新北、齊聚一新」元旦升旗，吸引萬人齊聚市民廣場，限量升旗小物國旗風車及紀念版明信片，不到一個小時就被民眾一搶而空，市長侯友宜今天早上參加國民黨升旗典禮沒有到場，代理市長、新北市副市長劉和然傳達侯市府團隊在堅持、溝通、效率與品質的四大原則，台灣因為有大家一起努力，讓台灣這塊土地這麼漂亮，讓中華民國被世界看見。

新北元旦升旗典禮，由新北高工樂儀隊表演打頭陣，再由屢獲國際賽事金牌獎的漳和國中手球隊領唱國歌，已連續5年到新北市民廣場升旗的板橋蔡小姐說，新的一年早起升旗，象徵全新開始，盼一切都能順利平安。

劉和然致詞時不忘強調侯友宜在新北市8年副市長、5年市長的政績，包括翻轉五股垃圾山及推動新泰塭仔圳重畫區等，另外捷運軌道建設三環六線、橋樑新建及改建、道路新闢及拓寬工程也陸續進行中，大幅提升新北市的交通網絡。

劉和然說，侯友宜一直都交代市府團隊必須要有四個原則，第一個是堅持對市民好，所有對這塊土地好的建設、活動都要努力不懈；第二則是溝通，包括五股垃圾山、捷運建設，也許一開始有不同看法，但最後經過溝通都能目標一致；第三則是效率，市民支持去做的，就要把效率展現出來，就像汐東線中央核定後，要逕工程已經在去年底開工；最後就是品質，把所有事情做到最好。

帶著孩子排隊拿到國旗的陳先生表示，風車象徵吉祥物，希望轉來好運，為新的一年帶來好兆頭，孩子也非常喜歡這個升旗小物，迫不及待的一直吹，國旗風車隨風轉動，洋溢著幸福歡樂。

民政局長林耀長表示，今日市民廣場會場再次請出長18公尺、寬12公尺的大國旗坐鎮，由200位新北市後備憲兵弟兄護旗，展現非凡氣勢，象徵新的一年也共同守護新北市，展現全民國防的堅定責任感，是新北市民及國軍強而有力的後盾。