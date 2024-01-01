地方反對 新北生質能源中心撤案

非洲豬瘟導致新北不少廚餘養豬場陸續退場，廚餘處理問題成為地方政府燙手山芋。新北市環保局去年初公告將以BOO模式打造首座生質能源中心，將廚餘變綠電，廠商分別提出石門、雙溪兩處計畫案，均遭反對，經最後撤案。環保局表示，未來將由民間申請參與。另三峽碳中和高效堆肥設備預計今年試運轉。

政府輔導養豬戶改飼料餵養，為有效去化廚餘量，新北市府去年3月公告興建生質能源中心，透過最新科技，將廚餘在全程密閉的厭氧環境中消化，並產生沼氣發電，兼具廢轉能、綠電減碳。

環保局指出，生質能源中心由民間擬定可行性評估報告、自備私有土地，申請投資開發，預估每天處理200噸廚餘，年沼氣發電量至少1160餘萬度，相當於3200住宅用戶1年用電量，售電收入約8120萬。有2家廠商分別選定石門、雙溪區土地，辦公聽會卻遭地方強烈反對而作罷。

目前新北市每天廚餘產出量約450噸，採自主傳統堆肥、高效堆肥，委託再利用包含高效堆肥、厭氧消化、厭氧共消化及變賣養豬戶等方式處理，環保局評估處理量能還充足。

環保局也在三峽碳中和樂園建置高效堆肥設備，收取土城、樹林、三峽、鶯歌的生廚餘，透過機器以高溫高效方式處理，堆肥可作農用，目前已完成外牆及設備安裝，預計今年初試運轉。

市議員林裔綺表示，雙溪平林里是水源保護區，不適合蓋生質能源中心，不該把嫌惡設施丟到偏鄉，推動相關政策須公開透明與地方溝通。議員江怡臻說，若要興建類似設施，須充分說服與協調，落實公開透明及配套措施，推動會更順利。