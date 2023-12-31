泰勒絲大巨蛋開唱？藍綠議員憂人潮過多 李四川：會有相關配套

美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，全球歌迷為之瘋狂。台北市副市長李四川今透露，泰勒絲團隊將在明年1月8日開會討論來台北大巨蛋開唱可能性，時間會在2月日本與3月新加坡間的空檔，但藍綠議員認為，人潮疏散和法條市府必須說清楚；李強調，若泰勒絲來台，市府、遠雄會有相關配套因應。

議員詹為元表示，大巨蛋經過壓力測試與正式比賽，觀眾席的疏散沒有問題，真正有問題的是演唱會，假如開放民眾進入草皮區，要如何疏散才是考驗。他說，樂觀其成大巨蛋能舉辦國際演唱會，但在開唱前，一定要先做壓力測試，不能等泰勒絲來順便做，萬一有意外，遠雄和北市府都擔當不起。

議員簡舒培說，大巨蛋要辦演唱會必須依「大型群聚活動安全管理自治條例」規定申請，同時符合「建築技術規則建築設計施工編」127條或經專業機構審查防火逃生避難安全。現在就是不能辦演唱會，若已和泰勒絲接洽，代表蔣萬安要放水大巨蛋公然違法。她說，在沒有合法的狀況下就公然宣示可辦演唱會，讓國際巨星帶頭違法，沒提解套方法，等於陷她於不義，把臉丟到國際。

李四川澄清，是民間團隊有和泰勒絲團隊接洽，並非市府，至於議員有提到127條問題，該法條是針對戲院、集會堂等場所進行規範，大巨蛋屬於體育館，演唱會是臨時活動，大巨蛋若要辦演唱會須向市府提出申請，依相關自治條例辦理。

若泰勒絲來台灣開唱是否能全場開放？李四川說，亞錦賽疏散約20幾分鐘完成，狀況不錯，以往跨年信義區周邊人潮皆逾10萬人同時散場，疏散不會有困難，交通規劃、使照也會依規定進行，若需要也會要求遠雄做性能測驗。對於泰勒絲來台開演唱會市府樂觀其成，「有這麼的好場地不能辦演唱會沒有道理」

遠雄副總經理楊舜欽表示，目前尚未收到相關單位接洽，還是要依照現行場地使用規定辦理。