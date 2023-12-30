新北買電動機車 最高補助近3萬

新北環保局昨公告明年電動機車補助方案，除持續補助新購最高4千元及換購電動機車1萬元外，早鳥加碼補助方案再針對1至4期換購前5千名，加碼補助9千元，加上經濟部補助及環境部獎勵金，最高每輛可補助2萬8800元。預估可減少5萬輛老舊燃油機車。

環保局長程大維表示，方案加上經濟部每輛最高補助7千元及新北早鳥加碼，如新購電動機車，每輛最高可補助1.4萬元；若為汰舊1至4期燃油機車換購電動機車，除經濟部及新北補助，加上早鳥加碼補助外，還可再申請環境部補助淘汰1至4期燃油機車換購獎勵金2800元，每輛最高可補助2萬8800元。

程大維表示，由於新北移動汙染源主要汙染排放物為氮氧化物（NOx）及非甲烷碳氫化合物（NMHC），其中50%燃油機車為主要排放來源之一，為持續改善空氣品質並加速民眾汰舊10年以上燃油機車換購電動機車，除維持今年度1至5期老舊機車補助方案，明年更納入數量占比最高的5期機車換購及新購早鳥加碼方案。

程大維說，早鳥加碼金額比去年多1千元，名額也較去年多1千名，且各補助方案均有早鳥加碼，希望加速高汙染機車汰舊，以提升新北電動機車占比，本年度補助方案預估可減少5萬輛老舊燃油機車，電動機車總數，預估由10萬多輛提升至12萬輛。

新北陳姓女騎士表示，家中長輩有一輛騎快10年的機車，希望可以趁這波多重補助，成功說服長輩汰換為電動機車，也能更環保。另一名王姓機車族表示，希望申請程序可以更便民，不要讓民眾看不懂。

環保局提醒，申請補助車主須為市民且購買電動機車時已設籍新北滿1年，另向新北市經銷商新購電動機車發票日期須為明年1月1日（含當日）後，且汰舊燃油機車車籍須為新北市，均可追溯辦理；另中低收入戶無論新購或換購電動機車，均額外加碼補助1萬，一般民眾新、換購各限額1萬2千輛，中低收入戶不限額。

環保局表示，相關申請及補助詳細內容，可至新北機車汰舊換新補助網（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Home/Menu/CarSub）查詢，或電洽補助專線（02）29651501。