逛湳雅夜市停車有望 板橋、蘆洲增停車場供345汽機車格

新北市建設全智慧化停車場，今年新建23處停車場，提供近3400格汽機車停車位，明年元旦再啟用蘆洲、板橋2處停車場，總計再增140格汽車及205格機車停車位，以紓解停車需求。新北交通局表示，蘆洲140格汽車停車位，停車費率為每小時20元；板橋部分，供205格機車停車位，收費為每次10元。

交通局長鍾鳴時表示，今年在板橋、三重、中和、新莊、泰山、新店、樹林、淡水、八里等9個行政區，總計新建23處停車場，提供2369格小型車、11格大型車及987格機車停車格，紓解各區停車需求外，明年元旦再啟用蘆洲區光華段平面停車場和板橋區湳仔溝（湳興）機車平面停車場。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，蘆洲區光華段平面停車場位於蘆洲區三民路及永平街32巷交叉口，土地原為蘆洲分局舊址經拆除後，預計2025年將辦理社會住宅興建工程，為有效利用土地，交通局在工程招標期間，先行闢建為平面停車場，規畫140格汽車停車位，汽車停車費率為每小時20元。

另為紓解板橋區湳雅夜市商圈周邊機車停車需求，並解決閒置國有地遭廢棄車輛及雜物占用問題，交通局與財政部國有財產署共同合作，將南雅西路1段110號對面國有地，闢建湳仔溝（湳興）機車平面停車場，提供205格機車停車位，收費每次10元，讓逛夜市、有停車需求的機車族能找到車位。