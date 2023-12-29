元旦連假 淡江大橋跨河煙火 交管改道看這裡

年末進入最後倒數，想跟最重要的人度過美好的一天，一起迎接全新2024年的到來嗎？「閃耀新北 圈起1314」跨年活動，活動場域包含淡水漁人碼頭派對主舞台及親子舞台、八里左岸公園同樂舞台以及海關碼頭光映淡水恐龍星光派對，12月31日自下午3時起至晚上活動不間斷。

新北市交通大隊表示，1314跨河煙火於12月31日20時24分，在「淡江大橋」、「淡水觀海長堤」、「八里水上運動中心」兩岸三地，施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，並請多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。

警方指出，為維護交通秩序，淡水區中正路二段51巷漁人碼頭港區停車場第一出入口，自當天下午4時管制車輛進入，進場車輛請改道中正路2段、觀海路至港區停車場第二出入口進出，散場則配合現場管制人員引導由觀海路經淡海路中正路、濱海路，由淡金路離開。

明年元旦連續假期為今年12月30日至明年1月1日，國道5號石碇及坪林交流道將於12月30日零時至中午12時、12月31日上午5時至中午12時實施南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，駕駛用路人請避開管制時段或行駛台9線、台2線及106線替代道路。

交大表示，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口於12月31日至1月1日每天下午1時至晚上6時實施入口匝道高乘載管制，假期結束自宜花東北返駕駛用路人，建議改駛台9線北宜公路、106乙線及台2線北部濱海公路，或避開管制路段提前北返。