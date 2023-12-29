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元旦連假 淡江大橋跨河煙火 交管改道看這裡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「閃耀新北 圈起1314」跨年活動有全臺唯一跨河盛宴將在淡水八里登場。 圖／新北市政府文化局 提供
「閃耀新北 圈起1314」跨年活動有全臺唯一跨河盛宴將在淡水八里登場。 圖／新北市政府文化局 提供

年末進入最後倒數，想跟最重要的人度過美好的一天，一起迎接全新2024年的到來嗎？「閃耀新北 圈起1314」跨年活動，活動場域包含淡水漁人碼頭派對主舞台及親子舞台、八里左岸公園同樂舞台以及海關碼頭光映淡水恐龍星光派對，12月31日自下午3時起至晚上活動不間斷。

新北市交通大隊表示，1314跨河煙火於12月31日20時24分，在「淡江大橋」、「淡水觀海長堤」、「八里水上運動中心」兩岸三地，施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，並請多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。

警方指出，為維護交通秩序，淡水區中正路二段51巷漁人碼頭港區停車場第一出入口，自當天下午4時管制車輛進入，進場車輛請改道中正路2段、觀海路至港區停車場第二出入口進出，散場則配合現場管制人員引導由觀海路經淡海路中正路、濱海路，由淡金路離開。

明年元旦連續假期為今年12月30日至明年1月1日，國道5號石碇及坪林交流道將於12月30日零時至中午12時、12月31日上午5時至中午12時實施南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，駕駛用路人請避開管制時段或行駛台9線、台2線及106線替代道路。

交大表示，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口於12月31日至1月1日每天下午1時至晚上6時實施入口匝道高乘載管制，假期結束自宜花東北返駕駛用路人，建議改駛台9線北宜公路、106乙線及台2線北部濱海公路，或避開管制路段提前北返。

交大呼籲，為節省旅途時間及掌握即時路況資訊，民眾可多利用新北市警局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電台獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時與警廣0800-000123、新北市警局交通警察大隊「交通流暢中心」0800261077回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。

「閃耀新北 圈起1314」跨年煙火施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，新北市交通大隊呼籲民眾多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。圖／新北交通大隊提供
「閃耀新北 圈起1314」跨年煙火施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，新北市交通大隊呼籲民眾多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。圖／新北交通大隊提供
「閃耀新北 圈起1314」跨年煙火施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，新北市交通大隊呼籲民眾多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。圖／新北交通大隊提供
「閃耀新北 圈起1314」跨年煙火施放長達13分14秒煙火活動，預估吸引約5萬人以上前往觀賞，新北市交通大隊呼籲民眾多利用捷運淡水線紅樹林站轉淡水輕軌至漁人碼頭站、接駁車等大眾運輸工具前往。圖／新北交通大隊提供

漁人碼頭 淡水 高乘載管制

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