快訊

4大專校院可用資金為負 「這所私校」可用資金達84億超過台大

實支實付險下架掀搶買潮 保誠人壽開第一槍「停止受理」

勒索李善均韓幣3.5億！酒店女現身法院「抱孩子竄逃」 韓網友氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首例非原住民兩口述傳統藝師 陳好夫、高羅珠獲授證

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市代理市長劉和然（右二）頒授證書給2位藝師，左一為文化局長張䕒育。圖／新北市文化局提供
新北市代理市長劉和然（右二）頒授證書給2位藝師，左一為文化局長張䕒育。圖／新北市文化局提供

新北市頒授「文化資產證書」給今年度新登錄的2位口述傳統藝師陳好夫、高羅珠，讚揚2位藝師對相褒歌保存及傳承的貢獻。

陳好夫說，相褒歌是他年幼時祖父傳授的，對技藝傳承有使命感，他退休後便定期在石碇當地老人會、學校等地教授相褒歌，近期更邀集石碇地區地方文史工作者、華梵大學教師，專注於青年世代的傳承與交流。高羅珠是長年生活在石碇，早期從事採茶、種茶等工作，因此有機會學唱相褒歌。

文化局長張䕒育表示，石碇相褒歌起源於早期採茶行業，起初為茶農們消遣枯燥工作或相互表達情意的歌唱，歌詞結構為七字一句，四句一葩，常逐句押韻，並無一定歌詞本，迄今保存完整的歌詞本更是寥寥無幾，隨著北部地區茶業逐漸蕭條，傳唱相褒歌的歌手出現斷層，傳承挑戰加大，相褒歌面臨失傳危機，保存維護刻不容緩。

新北市政府自97年起迄今認定無形文化資產保存者共56組，民俗類13組、傳統表演藝術18組、傳統工藝24組、口述傳統1組，在登錄後透過計畫補助、傳習課程等，保存維護無形文化資產，並以影像紀錄與出版專書，收錄藝師們的回憶及技藝，也表揚設籍於新北市的無形文化資產保存者，讓民眾更加重視文化資產的可貴與保存意義。

陳好夫（中）偕妻子及傳習文史工作者，前天出席授證典禮，從代理市長劉和然（左二）手中接下證書。圖／新北市文化局提供
陳好夫（中）偕妻子及傳習文史工作者，前天出席授證典禮，從代理市長劉和然（左二）手中接下證書。圖／新北市文化局提供
高羅珠（中）出席授證，家人也來見證這榮耀時刻。圖／新北市文化局提供
高羅珠（中）出席授證，家人也來見證這榮耀時刻。圖／新北市文化局提供
陳好夫（右）偕妻子出席授證典禮。圖／新北市文化局提供
陳好夫（右）偕妻子出席授證典禮。圖／新北市文化局提供

文化資產 文史工作者

延伸閱讀

原住民及族群發展處將掛牌 鍾東錦：新處長以原民為主

元旦是原住民的過年 中橫便道元旦連假增開通行班次

意外身故可領20萬 新北將辦原民微型保險4.25萬人受惠

新北挺原住民青年 為文化城市領路

相關新聞

龍年春節連假前夕遇周三停收垃圾 北市環保局加班收運

明年春節7天連假，北市規畫1月2日至2月1日為舊曆年「年終大掃除」，市民若需汰換家中舊家具大型廢棄物，免費清運須於2月7...

捷運汐東線往前邁進一步 近4億元「要徑工程」今動土

新北市代理市長劉和然今天主持捷運汐止東湖線「要徑工程」開工祈福動土儀式，排除主體工程「障礙」，包括管線遷移、道路拓寬及新...

馬斯克稱台灣缺整合型人才 蔣萬安：一針見血「但我不服氣」

台北市長蔣萬安下午出席台北程式設計節頒獎典禮及成果發表會，宣示要將北市打造成「未來之都」，借助台灣各界優秀人才一起參與、...

全台首例非原住民兩口述傳統藝師 陳好夫、高羅珠獲授證

新北市頒授「文化資產證書」給今年度新登錄的2位口述傳統藝師陳好夫、高羅珠，讚揚2位藝師對相褒歌保存及傳承的貢獻。

淡水漁人碼頭跨年煙火 警交管、疏運資訊看這查

今年新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」，訂於這月底在淡水魚人碼頭舉行。為防止淡水河兩端1公里沿畔周邊車...

匯聚影視特色與共融 林口吉祥公園「卡麥拉」啟用

新北林口近年持續發展，不只大量人口進駐，市府也規畫影視園區，新北工務局結合民眾需求及園區特色，新建林口吉祥公園，不只有共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。