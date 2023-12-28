全台首例非原住民兩口述傳統藝師 陳好夫、高羅珠獲授證

新北市頒授「文化資產證書」給今年度新登錄的2位口述傳統藝師陳好夫、高羅珠，讚揚2位藝師對相褒歌保存及傳承的貢獻。

陳好夫說，相褒歌是他年幼時祖父傳授的，對技藝傳承有使命感，他退休後便定期在石碇當地老人會、學校等地教授相褒歌，近期更邀集石碇地區地方文史工作者、華梵大學教師，專注於青年世代的傳承與交流。高羅珠是長年生活在石碇，早期從事採茶、種茶等工作，因此有機會學唱相褒歌。

文化局長張䕒育表示，石碇相褒歌起源於早期採茶行業，起初為茶農們消遣枯燥工作或相互表達情意的歌唱，歌詞結構為七字一句，四句一葩，常逐句押韻，並無一定歌詞本，迄今保存完整的歌詞本更是寥寥無幾，隨著北部地區茶業逐漸蕭條，傳唱相褒歌的歌手出現斷層，傳承挑戰加大，相褒歌面臨失傳危機，保存維護刻不容緩。