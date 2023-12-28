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淡水漁人碼頭跨年煙火 警交管、疏運資訊看這查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。記者曾伯愷／翻攝
為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。記者曾伯愷／翻攝

今年新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」，訂於這月底在淡水魚人碼頭舉行。為防止淡水河兩端1公里沿畔周邊車流壅塞，淡水警方除呼籲民眾多搭乘大眾運輸系統外，也會派員加強周邊交通疏導及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

淡水警方表示，今年12月31日在淡水漁人碼頭舉辦「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」，是全台最早施放的煙火點。其中最受矚目的活動焦點，是在煙火施放到13分14秒的將有高空煙火秀。民眾可在淡水、八里兩端淡水河畔多處觀賞區，近1公里的可視範圍內都可觀賞。

此外，淡水金色水岸河濱公園、海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），及八里左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、北堤沙灘、左岸漫步廣場等地點，也都有不錯賞焰視野。新北市文化局也邀請樂團在海關碼頭舉辦「光映淡水」等表演活動。

為此，淡水警分局除呼籲，民眾善用大眾運輸工具，可經由捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車；或是淡水站轉搭乘紅26公車接駁專車前往，也可從淡水捷運站步行金色水岸欣賞淡水河畔的景緻及遊憩。

沿線往漁人碼頭（3.6km）途中，淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭（1.8km）、觀海長堤賞鳥區（2km）等也是不錯的觀焰地點。

對於民眾自行駕車前往，則請行駛外環道路，由淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開市區中正東路及中正路壅塞路段。另漁人碼頭活動會場內停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

警方指，活動結束後，車輛將分3階段放行，由第2出口處出場，並一律行駛觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開。民眾請配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。

活動資訊可參考新北市政府文化局臉書粉絲團專頁及「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」網站（ https://www.culture.ntpc.gov.tw/ ）查詢。

為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。圖／淡水警分局提供
為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。圖／淡水警分局提供
為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。圖／淡水警分局提供
為因應新北市跨年煙火施放「閃耀新北－圈起1314跨河煙火」車流車潮，淡水警方公布交管措施。圖／淡水警分局提供

淡水河 漁人碼頭

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