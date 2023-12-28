鶯歌陶博館「化土為水」用陶藝關懷水文故事

近年環境保護意識興起，民眾對山林、河川、湖泊等自然環境更加關心，新北市鶯歌陶博館選出17件組來自台灣、英國、義大利、紐西蘭、日本、韓國等國際級藝術家創作，推出「化土為水—陶瓷與水文環境特展」，即日起至明年1月21日於陶博館1樓陽光特展室展出，透過精美又富饒趣味的陶藝創作與展覽，喚起人們認識並珍惜水土資源。

陶博館長張啟文表示，本次典藏特展推出「關懷水文」主題，展出藝術家們把土壤變化成為各種水文環境樣貌，以寫實仿生、細膩工藝抒發個人環保理念或生命情懷，值得觀眾細細品味。陶藝家常用不同形式的創作表達對社會文化的關懷、或是對自身生命歷程與人生哲理的看法。這次展覽以「化土為水」為展覽主題，陶藝家們運用獨到的覺察能力，從人與水的互動汲取靈感，透過高超的製作技巧，將土壤轉化成為各種「水」的聯想相關作品，藉以抒發個人生命情懷與環保理念，展現當代陶藝能量。

陶博館表示，展覽包括獲2004台灣國際陶藝雙年展「入選」的義大利藝術家艾西多羅·達寇爾《威尼斯幻影》，創作展現威尼斯城市形象，描述人類文明與海洋、港灣共榮發展的歷史，摺紙般的效果，吸引觀眾駐足欣賞。