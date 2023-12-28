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匯聚影視特色與共融 林口吉祥公園「卡麥拉」啟用

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市副市長陳純敬主持林口吉祥公園揭碑啟用儀式。圖／新北工務局提供
新北市副市長陳純敬主持林口吉祥公園揭碑啟用儀式。圖／新北工務局提供

新北林口近年持續發展，不只大量人口進駐，市府也規畫影視園區，新北工務局結合民眾需求及園區特色，新建林口吉祥公園，不只有共融遊具方便各年齡層居民遊憩，電視台電塔、攝影機膠卷造型意象，也讓公園成為地方新地標。

工務局副局長馮兆麟指出，吉祥公園位於林口影視園區金三角北邊，周邊文化二路、文化三路集合住宅林立，因應林口都市區域蓬勃發展，人口逐年攀升，近年持續打造特色多元、共融友善的兒童遊戲場，滿足居民日常休憩需求。

規畫階段除舉辦地方說明會瞭解民眾意見，也邀請公民團體參與設計，共同創造在地特色與全齡化的多元遊憩設施，同時結合充滿綠意的人行步道，串聯鄰近的富貴森林公園，營造綠色漫步生活軸帶。

新工處長王益翔說明，吉祥公園去年12月開闢，總工程經費約3500萬元，開闢面積約3291平方公尺，公園設計以影視為主要意象，考量多元使用需求，設置造型版卡麥拉大門、多功能體健區、環區樂活慢跑道、無障礙景觀休憩區及兼具滯洪功能的草坡休憩區。

共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施，包括電台主題遊戲塔，磨石溜滑梯、膠捲遊戲板、繩索鞦韆、大型旋轉錐、互動旋轉球意象牆等遊具，遊戲種類多元豐富，趣味性十足又具挑戰性。

新北副市長陳純敬表示，新北特色公園越來越多元化與多樣性，新工處在公園規畫時，運用許多巧思與時間與地方討論，將地方特色意象融入在公園設計理念上，因此公園具有影視與媒體相關元素，讓民眾感受到林口影視園區的獨特魅力。

林口吉祥公園空拍圖，開闢面積大約3291平方公尺，以影視元素為主題，透過電視台電塔、攝影機膠卷造型意象，打造舒適的休憩環境，創造地方特色新亮點。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園空拍圖，開闢面積大約3291平方公尺，以影視元素為主題，透過電視台電塔、攝影機膠卷造型意象，打造舒適的休憩環境，創造地方特色新亮點。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施。圖／新北工務局提供
新北市副市長陳純敬（中）、工務局副局長馮兆麟（右四）、新工處長王益翔（右一）、林口區長廖武輝（右三）及林口地區民意代表共同主持吉祥公園揭碑儀式。圖／新北工務局提供
新北市副市長陳純敬（中）、工務局副局長馮兆麟（右四）、新工處長王益翔（右一）、林口區長廖武輝（右三）及林口地區民意代表共同主持吉祥公園揭碑儀式。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園以影視為主題，特別在公園入口設計一個造型版卡麥拉大門，可成打卡景點之一。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園以影視為主題，特別在公園入口設計一個造型版卡麥拉大門，可成打卡景點之一。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施，剛啟用就收到孩童歡迎。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施，剛啟用就收到孩童歡迎。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施。圖／新北工務局提供
林口吉祥公園共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施。圖／新北工務局提供

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