匯聚影視特色與共融 林口吉祥公園「卡麥拉」啟用

新北林口近年持續發展，不只大量人口進駐，市府也規畫影視園區，新北工務局結合民眾需求及園區特色，新建林口吉祥公園，不只有共融遊具方便各年齡層居民遊憩，電視台電塔、攝影機膠卷造型意象，也讓公園成為地方新地標。

工務局副局長馮兆麟指出，吉祥公園位於林口影視園區金三角北邊，周邊文化二路、文化三路集合住宅林立，因應林口都市區域蓬勃發展，人口逐年攀升，近年持續打造特色多元、共融友善的兒童遊戲場，滿足居民日常休憩需求。

規畫階段除舉辦地方說明會瞭解民眾意見，也邀請公民團體參與設計，共同創造在地特色與全齡化的多元遊憩設施，同時結合充滿綠意的人行步道，串聯鄰近的富貴森林公園，營造綠色漫步生活軸帶。

新工處長王益翔說明，吉祥公園去年12月開闢，總工程經費約3500萬元，開闢面積約3291平方公尺，公園設計以影視為主要意象，考量多元使用需求，設置造型版卡麥拉大門、多功能體健區、環區樂活慢跑道、無障礙景觀休憩區及兼具滯洪功能的草坡休憩區。

共融式遊戲場則針對不同年齡層孩子增設互動式遊戲設施，包括電台主題遊戲塔，磨石溜滑梯、膠捲遊戲板、繩索鞦韆、大型旋轉錐、互動旋轉球意象牆等遊具，遊戲種類多元豐富，趣味性十足又具挑戰性。