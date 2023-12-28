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防藝人摔落舞台 北市2024跨年晚會舞台搭設不一樣了
台北市勞檢處上午針對台北最High新年城2024跨年晚會舞台搭設做勞動檢查，發現斜坡沒有加裝護欄缺失，已立即要求改善。由於國內外常發生藝人表演跌落舞台，北市觀傳局指出，過去跨年晚會舞台是升降井，今年改成升降台，從舞台升起，安全性提高。
上午勞檢由勞動局長高寶華、觀傳局長王秋冬率隊，僅發現小缺失。高寶華說，現場斜坡上應該加裝護欄，但因為工人工作關係沒有做，要求做好，有需要器材推上推下時可拆卸，但沒有工作時也要裝上，因為隨時有人上下，安全要特別注意。
王秋冬表示，以前舞台是設升降井，國內外都有發生過藝人跌落狀況，此次改成升降台，讓活動更安全；高寶華指出，這次的舞台的搭設也有做一些修正，高度降到2公尺以下，符合職安法規定，也讓民眾近距離看到舞台表演活動 ，感受也比較好。
針對現場缺失，勞檢處長梁蒼淇表示，是小問題，因作業的需要臨時拆掉護欄，要求若有需要拆掉可以，但是馬上要復原，所以狀況是不嚴重，業者也可立即改善，但仍希望市府的活動，施工過程當中可以做得更好。另外，今年媒體拍攝區也有改善，有新的護欄，安全防護也更好。
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