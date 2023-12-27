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攝影棚新體驗 汐止麗景禮拜堂課陪學童樂當小主播

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區麗景禮拜堂課陪中心的小朋友，第一次進到攝影棚當主播，小朋友都緊張又興奮。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區麗景禮拜堂課陪中心的小朋友，第一次進到攝影棚當主播，小朋友都緊張又興奮。 圖／觀天下有線電視提供

由觀天下有線電視及新北市親子教育協會共同舉辦的小小主播營活動，今(27)日來的是汐止區麗景禮拜堂課陪中心的小朋友，第一次進到攝影棚當主播，小朋友都緊張又興奮。

小小主播營活動，今天是汐止區麗景禮拜堂課陪中心的小朋友，從國小一年級到六年級的學生都有，先進行媒體識讀後，也帶著大家參觀攝影棚，第一次來小朋友們都好興奮，緊接著是當天的重頭戲，坐上主播台報新聞。

麗景禮拜堂課陪中心老師張弘興表示，很感謝新北市親子教育協會及觀天下提供機會讓小朋友有不同體驗學習，因為，平常就是看電視看新聞，主播在電視前面就是很專業，平常自己講話時沒辦法那麼流利，透過這次來當小小主播，小朋友可以練習講話把字唸對、讓大家聽的懂，把新聞唸給大家聽，覺得蠻棒的。

平常在家看新聞，今天小朋友們可以進到攝影棚都好開心，尤其當主播報新聞，是難得的體驗，每位小朋友做足準備，將自己最好的一面在鏡頭前呈現。

主播 親子教育

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