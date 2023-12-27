大客車開進校園 瑞芳警宣導交通安全新體驗

為了提升用學生「行人防禦」能力及「交通事故風險」意識，瑞芳國中與新北瑞芳警分局今（27）日與基隆客運合作把公車開進校園，進行交通安全宣導，教導學生走在路上，注意盡量遠離大型車輛，小心內輪差及視覺死角，希望學童能安心上學，平安回家。

警方向學生們說道，「雖然斑馬線離我們有10公尺遠，我們可以直接過去對面嗎？還是要過去走斑馬線。（要走斑馬線）」

除了提升學生的交通安全意識，警方也讓學生站在大客車四周，讓學生體驗客運死角，藉由基隆客運瑞芳張站長解釋讓學生發現，根本看不到在車四周的同學。

學生表示，站在大車的旁邊感覺真的很可怕。感覺隨時都有會被車撞的可能，以後看到大型車輛，都會遠離。

基隆客運雷科長指出，「大客車視覺死角就是在這邊，對不對？你如果說你就看前面，沒注意到視覺死角的地方，意外就是從這邊開始。」

瑞芳警分局表示，「利用這個學期學習結束前時間，來加強大型車的一些視覺的死角以及內輪差，然後還有一些防衛的觀念」，讓同學們都能有個平安愉快的跨年假期。