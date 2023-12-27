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2024跨年夜貓空賞煙火 警方公布貓空交管圖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
民眾若要到台北市貓空山區觀賞2024跨年夜煙火，請注意警方的交管路線。記者廖炳棋/翻攝
民眾若要到台北市貓空山區觀賞2024跨年夜煙火，請注意警方的交管路線。記者廖炳棋/翻攝

跨年夜即將來臨，台北市101大樓又將舉行一年一度的跨年煙火秀，由於北市文山區的貓空山區，向來為熱門的跨年夜觀賞煙火景點，因此文山一警分局將針對貓空進行交管。

警方說，台北市政府將在12月31日晚間7時至明年1月1日凌晨1時，舉辦「台北最HIGH新年城：2024跨年晚會」，貓空地區為觀賞101煙火秀的熱門景點，每年吸引眾多民眾上山觀賞，為維護貓空地區道路的交通順暢，警方將從12月31日（周日）中午12時起，至113年1月1日凌晨2時止，針對貓空周邊道路階段性實施單向通行管制，管制時間及路段（視狀況彈性調整）如下：

一、2023年12月31日中午12時至2024年1月1日凌晨2時：指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心實施單行管制。

二、2023年12月31日晚間6時至2024年1月1日凌晨2時：

（一）指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）。

（二）指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）。

（三）貓纜貓空站、茶推廣中心及草湳橋至指南路3段38巷與40巷口實施單行管制。

（四）貓纜貓空站→指南路3段38巷→指南路3段34巷→老泉街45巷實施單行管制。

文山一警分局表示，貓空山區道路狹窄，跨年夜上山賞景遊客眾多，為免雙向會車形成堵塞，特規劃單向環狀路線，以利車輛順暢通行，行車動線為政治大學→指南路3段38巷→貓纜貓空站→茶推廣中心→草湳橋→指南路3段40巷→政治大學，請駕駛朋友配合執勤員警指揮行駛。

警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，除協調台北捷運公司跨年夜「貓空纜車」延長營運至2024年1月1日凌晨2時，並協調台北市公共運輸處，請公車業者「棕15」公車延長營運至1月1日凌晨1時30分、「小10」公車延長營運至同日凌晨1時，以利參加跨年民眾使用。

警方提醒民眾，跨年夜上山車輛眾多，將加強沿線交通疏導及違規停車取締，請行經管制路段時依照現場員警指揮改道行駛，不要違規停車；活動期間，警察廣播電臺及其他電臺，將於各節目隨時插播活動周邊路況報導及交通管制措施，請留意收聽。

跨年晚會 貓纜 北市 煙火秀

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