里長反映舊制影響都更 新北9處容積放寬今起上路

新北9處都計區因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率需折減，不少里長都反映如此機制影響都更作業。新北城鄉局表示，針對9處完成土管要點法定程序檢討，並於今公告發布實施，將原本未臨接8米以上道路住宅區容積率有條件從200%放寬為240%，展現加速推動都更改建決心。

新北板橋、三重、新莊及中永和等9處都計區，因前台北縣府時期規定，未達8米道路住宅區容積率260%至300%，需折減為200%，讓都更推動受限，不少里長於行動治理建言，盼能放寬來加速大街廓內住宅區都更作業。

城鄉局長黃國峰指出，新北市長侯友宜在行動治理接獲板橋等地方里長之建言後，立即指示在兼顧地區防災、交通、環境容受力等面向下，有條件檢討放寬容積率，以加速地區都更改建。

黃國峰說明，經檢討這次9處都計區內，可適用之住宅區面積約170公頃，將有效帶動大街廓內老舊建築之更新改建，未來採都市更新開發之住宅區基地，其臨6公尺以上未達8公尺道路或現有巷道者，基準容積率得從現行200%酌予調高為240%。

城鄉局補充，因指定須採都更方式辦理，故未來透過都市更新審議機制，將對基地周邊之防救災、開放空間、人行步行系統留設等面向整合考量，營造友善步行空間系統，在都市更新改建的同時，兼顧地區防災需求及交通容受力，創造地區最大環境效益。