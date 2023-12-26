北市都審簡化流程、精簡範圍明年上路 專案審議至少省50天

台北市長蔣萬安今主持市政會議，通過「台北市都市設計及土地使用開發許可審議規則」修正案，修正重點為簡化審議流程、精簡審議範圍，未來民間小型開發案可透過幹事會審議程序快速通關，縮減開發時程，例如相較專案程序的委員會審議，加上建築師修圖時間，至少節省50天，新制預計明年1月上路。

都發局提及簡化審議流程，此次修正放寬現行一般、專案、簡化等3種審議層級的適用案件類型，也新增「幹事會審議程序」，未來總樓地板面積3000平方公尺以下的民間開發案，可由幹事會審議後，續辦核定程序，免再提委員會審議，加速審議時效。

都發局都市設計科長謝佩珊舉例專案審議程序，原本流程是幹事會後，建築師修圖1個月，續提委員會審議通過後，建築師再依決議修圖1個月，最終核定即可去申請建照。

謝佩珊解釋，經修正後，專案審議程序有機會適用更簡化的審議流程辦理，亦即幹事會或簡化委員會審議後，建築師修圖1個月，即可辦理核定，整體行政程序加上建築師修圖時間可減少50天。此有利於小型民間開發案，如樓地板面積小的危老案，經核定取得開發許可，就能申請建照。

至於精簡審議範圍，都發局指出，基於都審審議重點在於基地外部環境品質，修正容移接受基地、公有建築物、公辦都更等送審規模及條件，同時捷運系統部分將著重於影響都市景觀之捷運出入口範圍。

都發局表示，審議規則修正案預計明年1月發布實施，希望藉由公私有開發案之法令規範更明確，都審效率再升級，讓民眾有感市府行政效能。