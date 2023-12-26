大台北確保供水 不擔心喝黃泥水

為維持供水永續穩定，北市府今年完成4座水管橋耐震補強，將達6級耐震強度；翡翠原水管明年中也將啟用，大台北民眾不必擔心喝黃泥水。另，為推動永續節水，漏水率今年估降為10.71%，完成汰換管線112公里，較去年漏水率11.20%下降0.49%，減少漏水約281萬噸，相當1124座標準泳池容量，預計114年漏水率將降至10%以下。

北水處表示，因應地震、極端氣候等嚴峻挑戰，市長蔣萬安支持北水處持續精進相關設備，今年完成北市4座主要水管橋耐震及功能改善，確保自來水輸送源源不絕。

另，為保障偏遠高地區居民用水權益，擴大自來水延管補助，今年5月起每戶改善經費上限已由60萬調高至90萬元，今年北投區湖田及平等里已完成121戶自來水申裝。

至於翡翠專管原水管隧道全線貫通後，預計明年中將通水啟用，大台北地區屆時遇颱風及豪大雨，南勢溪原水高濁飆度時，可直取翡翠水庫優質低濁度原水，淨水場水處理不再中斷。

北水處肩負大台北民生與經濟發展的供水責任，北水處表示，將持續致力推動管網改善與漏水防治，並強化取水、淨水、供水備援備載能力，建置災害緊急供水系統，以提高供水韌性及應變能力。