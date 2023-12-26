聽新聞
test
0:00 / 0:00

不停讓行人… 北市明年增4處科技執法

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口明年科技執法。圖／北市交通警察大隊提供
台北市敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口明年科技執法。圖／北市交通警察大隊提供

北市內目前有34處科技執法，北市警局交通警察大隊統計今年科技執法取締件數，相較測試期間約減少95.9%。交大將於「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，明年1月1日啟用。

北市警局為維護交通秩序、減少員警執法風險，自2019年起推動科技執法，違規件數至今下降逾9成，效果顯著。交大表示，新增的4處科技執法，將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、未依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空」等違規項目偵測取締。

內湖科技園區的「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」2處易壅塞地點，規畫「路口未淨空」違規取締，以維持路口淨空與暢通，促進內科交通順暢。

鄰近「近忠孝東路與敦化南路口」的敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口，因為道路狹小，近學校、餐廳、百貨公司等，人車通行量大，如車輛進入路口未確實停讓，將會提高事故發生風險。交大配合中央推動「無號誌路口停讓」政策，於該巷口西往東方向增加「不依規定停讓」科技偵測功能，運用AI辨識未停車再開行為，如有違規將依法舉發，可處600元至1800元罰鍰。

北市交通大隊提醒，科技執法設置目的是希望減少交通違規、促進用路順暢，呼籲駕駛人行經路口時務必遵守道路交通安全規則，以保護自己與他人的生命財產安全。

科技執法 北市 交大

延伸閱讀

北市113年增4處科技執法 內科2路口未淨空將開罰

北市明年增4處科技執法 內科2處路口未淨空將開罰

科技執法有死角？桃園高鐵站擬再增設 交通警察大隊回應了

改裝車深夜噪音惹民怒 陳俞融：中市科技執法多處掛零

相關新聞

第2捷開案簽約 三鶯線三峽站 打造萬坪捷運宅

繼捷運三鶯線三峽站出入口2開發案上周簽約，三峽站出入口1捷運開發案緊接著在昨天簽約，新北市副市長陳純敬見證，新北捷運局長...

淡北道路經費暴增 新北盼中央支持

立委昨天偕交通部官員考察淡北聯外道路工程、淡江大橋施工進度。淡北道路連接新北淡水、台北北投，居民盼了27年，去年7月完成...

老深坑廳周末落成 地方盼成為新地標

位於新北市深坑老街的舊深坑分駐所閒置多年，市府前年拆除前棟建物，打造成休憩廣場，後棟建物「老深坑廳」今年3月動工，近期剛...

陽明山住6-6案 環團籲市府別放水

台北市40多年前都市計畫檢討時，將陽明山在內的25處保護區變更為住宅區，其中住6-6（原美軍電台附近）是陽明山6個保變住...

不停讓行人… 北市明年增4處科技執法

台北市內目前有34處科技執法，北市警局交通警察大隊統計今年科技執法取締件數，相較測試期間約減少95.9%。交大將於「民權...

大台北確保供水 不擔心喝黃泥水

為維持供水永續穩定，北市府今年完成4座水管橋耐震補強，將達6級耐震強度；翡翠原水管明年中也將啟用，大台北民眾不必擔心喝黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。