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新北：淡北道路113年1月動工 估118年6月完工

中央社／ 新北25日電

立法院交通委員會視察淡北道路工程規劃，新北市政府表示，預定113年1月動工，工程總長5.45公里，總工程經費（含用地費）新台幣103.4億元，預計118年6月完工。

交通委員會今天視察淡北道路施工規劃，副市長朱惕之指出，淡北道路為新北市政府主辦工程，完工後將解決淡水地區交通瓶頸問題，使雙北交通更便利。

工務局指出，淡北道路工程已於今年7月決標，施工團隊刻正進行相關開工前置作業與施工動員等程序，預定明年1月起進場施作。

工務局表示，對於民眾最為關心的交通影響部分，在新北市路段交維計畫已獲核定，交維範圍包括淡金路和中正東路口、民權路（民權路187巷至關渡大橋匝道間）等路段。

至於台北市路段交維計畫部分，工務局表示，近期將提送台北市政府審查，待台北市審查過後才會進場施作；已指示施工團隊審慎面對施工期間對台2線交通的衝擊影響，務必依據交維計畫內容執行，並在工程進度推展及交通維持間求取最佳平衡，滾動式檢討交維措施妥適性。

團隊 淡水

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