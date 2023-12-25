土三立委搶青年票 清晨發耶誕咖啡、周末親子列車比拚

新北立委第十選區（土城、三峽）被外界列為五五波激戰區，藍綠雙方空陸戰齊發，除電視及網路上頻拚聲量外，民進黨立委吳琪銘今清晨發送「耶誕節元氣咖啡」，溫暖在地青年；國民黨立委候選人林金結則利用昨周末，合體民眾黨立委候選人李有宜「親子列車」活動，並共推婦幼政策。

吳琪銘今攜手新北市議員卓冠廷、彭一書、山田摩衣及青年友人清晨就到台北大學門口發送「耶誕節元氣咖啡」，表達對青年一代的關心和支持。他表示，這活動已經持續一個多月，會繼續發送整個冬天，邀請更多青年一起參加，把溫暖送給大家，為寒冬帶來溫暖色彩。

吳琪銘提到，雖近來選情激烈，但至始至終都在鄉親打拚，包含推動捷運站站有社宅政策，提供年輕朋友在工作初期解決居住問題，也推動AI科技產業發展，增加就業機會，還提出0到6歲國家養政策2.0計畫，讓青年不用擔心育兒的壓力。

林金結也猛攻青年，昨偕同民眾黨新北立委候選人李有宜在土城青山公園大碗公溜滑梯舉辦「親子列車」活動，展現藍白合在野大團結氣勢，李讚林為在地爭取很多建設，林也稱李「很優秀，在國外唸書回來」，盼兩人攜手進國會，共同連署推動重大法案。

林金結提到，認同國民黨不分區陳菁徽三大好孕政策、民眾黨主席柯文哲的10項「友善生養」政策；他也支持女性的各種指數定期檢測，讓女性更掌握身體情況。他承諾，當選後會提出0至6歲國家養、大學學費全額由政府支應，最重要的是第3胎補助100萬，及「青年好孕」政策。