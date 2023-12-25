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就職周年 蔣萬安施政滿意度65%

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安今在大巨蛋舉辦就職周年記者會，北市研考會最新蔣市府施政滿意度調查出爐，蔣施政滿意度從剛上任的39%，上月為60％，本月更達6至6成5，其中交通滿意度明顯提升。「一切已經開始、改變正在開始」，蔣表示，上任滿周年，他將向所有市民表達台北隊繼續全力以赴打造「永續共融、希望首都」 。

市府發言人殷瑋表示，市府打造「永續共融 希望首都」 。「永續」仍以「2030減碳達40%、2050零碳排」具體目標，持續推動「智慧零碳建築」、「綠運輸低碳交通」、「全循環零廢棄」等政策，近期更確立「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」三大策略，要以增加遮蔭與植樹等具體作為，為台北體感降溫2度Ｃ。

「共融」、「希望」面向，除了恢復重陽敬老金1500元、發放「樂齡進修券」，更要協助台灣新創、將台北打造為Founder Friendly City創業家友善城市，創業家任意通護照已經受到首爾、福岡等城市的肯定與響應。

蔣萬安認為，台北是引領基北北桃首都圈協同發展的台北、也是躍上國際綻放光彩的台北，市府持續加速推進北環、南環及東環段建設，為未來千萬人口的基北北桃首都圈立下比美日本山手線、首爾地鐵環線的首都格局。

首爾

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