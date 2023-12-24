捷運三鶯線全線合龍 明年起車輛測試 民代籲把關噪音控制

捷運三鶯線24日凌晨在三峽區介壽路完成最後一跨預鑄U型梁吊掛，全長14.29公里的捷運三鶯線全線合龍，達成完工前重要里程碑，預計2024年展開部分路段電聯車上線測試，2025年全線測試與完工。地方民代呼籲，當初環狀線測試期就因噪音導致附近民眾苦不堪言，除軌道潤滑，三鶯線興建全罩隔音牆才是永久解決之道。

捷運三鶯線全長14.29公里，全線採高架型式建置，共設12座高架車站與1座機廠，路線跨越土城、三峽及鶯歌，銜接板南線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道3號、三峽河及大漢溪後，沿鶯歌溪跨越中山高架橋及台鐵縱貫鐵路後銜接至鶯桃路，最後在福德一路設置端點站作為後續三鶯線延伸八德段使用，串起藍線、桃園綠線。

捷運局長李政安指出，三鶯線路線大多穿越人口密集且狹窄道路，施工時調整捷運墩柱及帽梁尺寸降低對鄰房及交通影響；其中道路狹窄路段如中央路四段及鶯桃路，採用預鑄U型梁及鋼箱梁夜間吊裝方式降低交通衝擊。

李政安表示，捷運三鶯線全線高架橋梁依據不同路段特性，採預鑄U型梁、場鑄U型梁、場鑄懸臂箱型梁及鋼箱型梁等施工方法，今天於三峽區介壽路吊掛最後一跨預鑄U型梁，完成全線合龍目標，也宣告三鶯線邁入下一個階段。

李政安指出，合龍代表所有橋梁接起，相關物料、軌道可不用再在地面施工，接下來持續推動全線軌道鋪設，並交付核心機電進場施作，預計明年底前，先在LB04橫溪到LB06三峽（國家教育研究院）展開先期車輛系統靜動態測試，2025全線測試，年底前報市府初勘、交通部履勘。

市議員卓冠廷表示，捷運三鶯線有部分路線緊貼民宅，屢次要求捷運局應該採全罩式隔音牆設計，但新北捷運局目前仍不願採納，新北市民1999反應環保問題高達四成，其中最多為噪音問題，而且環狀線通車後，緊鄰民宅部分及軌道轉彎處的磨軌噪音檢舉仍頻頻發生，呼籲新北市府應及早檢討改裝全罩式隔音牆，避免二次施工致浪費公帑。

市議員廖宜琨指出，三鶯線路線有許多轉彎處，預料會產生如環狀線一樣的軌道摩擦問題，當初環狀線採用加噴潤滑劑等方式，但無法治本，應該興建隔音牆，或補助周邊住戶與學校加裝氣密窗才能治本，否則恐引發不少民怨。

李政安指出，三鶯線噪音問題在設計過程就已模擬過，部分敏感路段都有設置隔音牆，包括全罩式、半罩式等，敏感區也有設置可動式道岔、浮動式道床，減少軌道振動頻率，測試階段會持續監控，若有異常或不符合區段會改善，但他坦言，若全線連空曠處都施作全罩式隔音牆，不符合成本效益。