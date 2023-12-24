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捷運三鶯線全線合龍 明年起車輛測試 民代籲把關噪音控制

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運局長李政安今天凌晨與施工團隊見證三鶯線全線合龍里程碑。圖／新北市捷運局提供
新北捷運局長李政安今天凌晨與施工團隊見證三鶯線全線合龍里程碑。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線24日凌晨在三峽區介壽路完成最後一跨預鑄U型梁吊掛，全長14.29公里的捷運三鶯線全線合龍，達成完工前重要里程碑，預計2024年展開部分路段電聯車上線測試，2025年全線測試與完工。地方民代呼籲，當初環狀線測試期就因噪音導致附近民眾苦不堪言，除軌道潤滑，三鶯線興建全罩隔音牆才是永久解決之道。

捷運三鶯線全長14.29公里，全線採高架型式建置，共設12座高架車站與1座機廠，路線跨越土城、三峽及鶯歌，銜接板南線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道3號、三峽河及大漢溪後，沿鶯歌溪跨越中山高架橋及台鐵縱貫鐵路後銜接至鶯桃路，最後在福德一路設置端點站作為後續三鶯線延伸八德段使用，串起藍線、桃園綠線。

捷運局長李政安指出，三鶯線路線大多穿越人口密集且狹窄道路，施工時調整捷運墩柱及帽梁尺寸降低對鄰房及交通影響；其中道路狹窄路段如中央路四段及鶯桃路，採用預鑄U型梁及鋼箱梁夜間吊裝方式降低交通衝擊。

李政安表示，捷運三鶯線全線高架橋梁依據不同路段特性，採預鑄U型梁、場鑄U型梁、場鑄懸臂箱型梁及鋼箱型梁等施工方法，今天於三峽區介壽路吊掛最後一跨預鑄U型梁，完成全線合龍目標，也宣告三鶯線邁入下一個階段。

李政安指出，合龍代表所有橋梁接起，相關物料、軌道可不用再在地面施工，接下來持續推動全線軌道鋪設，並交付核心機電進場施作，預計明年底前，先在LB04橫溪到LB06三峽（國家教育研究院）展開先期車輛系統靜動態測試，2025全線測試，年底前報市府初勘、交通部履勘。

市議員卓冠廷表示，捷運三鶯線有部分路線緊貼民宅，屢次要求捷運局應該採全罩式隔音牆設計，但新北捷運局目前仍不願採納，新北市民1999反應環保問題高達四成，其中最多為噪音問題，而且環狀線通車後，緊鄰民宅部分及軌道轉彎處的磨軌噪音檢舉仍頻頻發生，呼籲新北市府應及早檢討改裝全罩式隔音牆，避免二次施工致浪費公帑。

市議員廖宜琨指出，三鶯線路線有許多轉彎處，預料會產生如環狀線一樣的軌道摩擦問題，當初環狀線採用加噴潤滑劑等方式，但無法治本，應該興建隔音牆，或補助周邊住戶與學校加裝氣密窗才能治本，否則恐引發不少民怨。

李政安指出，三鶯線噪音問題在設計過程就已模擬過，部分敏感路段都有設置隔音牆，包括全罩式、半罩式等，敏感區也有設置可動式道岔、浮動式道床，減少軌道振動頻率，測試階段會持續監控，若有異常或不符合區段會改善，但他坦言，若全線連空曠處都施作全罩式隔音牆，不符合成本效益。

市議員林金結指出，三鶯線從他在前立委李嘉進處服務時就已參與推動，在地居民已經等了20年，全線合龍接下來重點在機電設備，希望市府能夠加速，讓三鶯線加速通車，改善三峽地區每逢假日都塞到爆的困境。

捷運三鶯線24日凌晨在三峽區介壽路完成最後一跨預鑄U型梁吊掛，全長14.29公里的捷運三鶯線全線合龍。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線24日凌晨在三峽區介壽路完成最後一跨預鑄U型梁吊掛，全長14.29公里的捷運三鶯線全線合龍。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線24日凌晨完成最後一跨預鑄U型梁吊掛。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線24日凌晨完成最後一跨預鑄U型梁吊掛。圖／新北市捷運局提供

三鶯線 捷運

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