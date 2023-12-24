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市大附小110歲校慶 蔣萬安：明年教育預算增加30億
北市立大學附設實驗國民小學昨辦110周年校慶，市長蔣萬安昨出席典禮時說，上任後非常重視教育政策，因此明年度教育預算將增加30億，非人事費用將增加13億，前天預算順利通過後，未來將用於培育孩子與世界接軌，包括施行國際教育，也讓孩子了解科技趨勢，以及老舊校舍改建工程等。
北市大附小110周年校慶慶祝大會，蔣萬安及教育局長湯志民等人獻上生日祝福，校慶慶祝大會先由建中樂旗隊、弘道國中管樂團、北市大附小合唱團以及繩隊接力開場，現場熱鬧非凡。
蔣萬安說，市大附小培育無數傑出校友，包括馬英九前總統、南僑集團陳飛龍董事長、永豐餘何奕達董事長及藝人陳漢典，校友們遍布在各個專業領域中發光發熱，孩子們未來畢業後，一定也會成為帶領北市、帶領台灣成為向前邁進的重要動力。
蔣萬安說，市大附小不僅課業學習優異，在田徑、游泳、跆拳道、桌球與合唱團等比賽中也都拿下優異成績，例如今年6月全國少年跆拳道比賽，市大附小雙胞胎姊妹蔡亞忻、蔡惟恩爭冠，最終由姊姊奪得冠軍，受訪時卻說應由妹妹贏得冠軍。
校慶系列活動以「堅毅創新附小110、世界海洋永久續」為主題，有海洋嘉年華啟航儀式、SDGs氣候變遷靜態主題書展、World music in school-音樂無國界展現藝之美，潛能教室亦安排有「礙」的微電影及「礙的初體驗」等融合教育體驗活動，盼展現共榮教育意涵。
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