2納骨塔是海砂屋？補強慢挨批

台北市立「富德」及「陽明山」兩座納骨塔近12萬個塔位，今年耗資130萬評估耐震，被檢測出多個樓層「氯離子超標」，有海砂屋疑慮；北市殯葬處卻未編列預算補強。議員批，未來一旦發生憾事不堪設想，家屬則稱靈骨塔變海砂屋怎安心？北市殯葬處說，持續汰換成有耐震能力的新型櫃位，讓家屬安心，明年將編列補強預算。

北市議員林延鳳說，富德靈骨樓、陽明山靈骨塔的屋齡分別為36年和42年，現況皆有局部裂縫、滲漏水與壁癌問題，由桃園市土木技師公會評估報告，結果陽明山靈骨塔每一層樓的採樣都有氯離子含量超標，其中5樓採樣最嚴重，超標16.2倍，頂樓混凝土也有碳化超標跡象，恐造成鋼筋鏽蝕。

林延鳳說，富德靈骨樓的所有樓層採樣也都有氯離子含量超標，全棟5層樓建築當中，共有3層樓混凝土碳化超標，頂樓碳化的情形，有採樣點超過標準值一半。可以理解靈骨塔若重建，所費不貲，但5月初評估報告就出爐，殯葬處卻未將補強經費納入隔年總預算或第二次追加預算，僅編列修理櫃子和緊急維護用途經費，但「房子都倒了，修理櫃子有何用？」

有家屬表示，台灣常有地震，陽明山靈骨塔的位置鄰近大屯火山群，之前就傳出因火山活動造成極淺層地震，如今靈骨塔變海砂屋，如何讓家屬安心？

殯葬處表示，針對結構補強部分，明年會積極爭取編列預算，盡快進行建築物補強；為確保兩建物整體安全，都會定期巡檢，富徳靈骨樓今年針對屋頂積水，做局部防水油漆補漏工程，也立即填補裂縫，避免水氣入侵；陽明山靈骨塔今年編列陽明山靈骨塔露台及屋簷下方RC結構板底工程進行局部補強。

殯葬處也表示，每年都編列約1800萬汰換新型櫃位，新型櫃位除了有地面基礎結構外，亦加固於上方天花板，上下都有鋼索結構可以削減地震的衝擊力。

不只北市納骨塔有海砂屋問題，新北淡水第一公園化公墓附設納骨塔因檢驗時發現舊塔為海砂屋，2019年起啟動舊塔搬遷作業，將骨灰2705具、骨骸5412具陸續移置聖賢祠，今年初已經遷移完畢。

新北殯葬處表示，淡水第一公園化公墓附設納骨塔明年拆除後，將會先建為臨時停車場，等到相關規畫及行政流程跑完後，將會重新再建新的納骨塔。