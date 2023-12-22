天花板漏水、照明不足 中和和平街黃昏市場改造重新開幕

新北市中和和平街黃昏市場從2009年起營運，共有114個攤商，市場原有天花板漏水、燈光不足、結構安全問題，新北市市場處投入2300萬經費，從9月起改建，今天重新開幕，也加入中和特色「烘爐地」與「元寶」元素。

和平街黃昏市場鄰近捷運南勢角站及景安站，還有興南夜市，有交通便利性，是周邊民眾下班後最佳採買點，市府從2009年起，委外廠商經營，但市場本身是鐵皮屋，屋頂每到雨天都會漏水，加上照明設備不足，也有結構安全問題，市場從今年9月25日起推動改建工程，是市場處在全新北改建的第11個市場。

市場處表示，此次除了改善市場照明與攤位招牌等硬體設施，也強化天花板及建物結構，提供民眾舒適便利的採買環境。

另外，市場入口融合中和特色「烘爐地」與「元寶」梯形元素，相互堆疊形成別具特色的入口意象，在視覺上提高延伸性，同時將天花板美化、加入燈光照明，營造視覺上的漸層感，為黃昏市場意象添加更多溫暖親人的氛圍。

市場攤商「周記鵝肉安」周老闆指出，市場環境原本沒有很好，但經過幾個月改造，變得更明亮有朝氣，改造後吸引更多民眾來採買，增加生意買氣，讓他很有感。

市場處表示，其他仍在改建中的市場，包含新莊興化市場、永和新生市場、金山第一市場、新莊第一市場、淡水竹圍市場、汐止中正市場，而瑞芳美食廣場預計在明年1月初完工，板橋黃石市場也預計在明年完工。