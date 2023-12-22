工鬥遊行、國民黨造勢12/23登場 北市警規劃交管

台北市警方表示，工鬥遊行23日下午在愛國東路等路段舉辦，至下午4時結束；國民黨晚間在台北賓館旁舉辦造勢集會。凱達格蘭大道從今晚8時起進行交通管制措施。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料指出，申准勞工團體2024工人鬥總統23日在中正區舉辦遊行，活動下午1時集會、隊伍下午2時出發、預定下午4時結束。

警方說，遊行隊伍集會在愛國東路（中山南路至林森南路）北側1線車道暨人行道；遊行路線包含愛國東路、貴陽街、公園路、襄陽路、重慶南路，隊伍抵達衡陽路口解散。

警方表示，從23日中午12時至下午5時止，針對遊行路線交通管制，視現場狀況提前或延後，包含桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）以南；公園路、中山南路、羅斯福路（均不含）以西；和平西路、南海路（均不含）以北所圍區域，將視現場狀況及人數，擴大交通管制範圍，另視維安情形，架設必要安全設施及實施交管。

另外，國民黨23日晚間將在台北賓館旁舉辦活動。台北市中正一警分局發布新聞資料，申准凱道及中山南路等路段舉辦選舉造勢集會活動，因主辦單位需架設舞台，今晚8時起，管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路）全線車道，禁止車輛通行。

警方說，23日起將視現場人數狀況，擴大集會地點周邊交管措施，包含中山南路（忠孝西路至愛國西路）北往南全線車道、中山南路（徐州路至愛國東路）南往北全線車道、仁愛路1段（林森南路至中山南路）往西快、慢車道全線、信義路1段（林森南路至中山南路）往東全線車道。

警方表示，總統府前凱達格蘭大道（重慶南路1段至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街1段）、公園路（襄陽路至愛國西路）及貴陽街1段（重慶南路1段至中山南路），將視維安情形，架設必要安全設施並實施擴大交管。

警方指出，23日行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。