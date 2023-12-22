聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海輕軌今年跨越軌道86件罰16萬 跨年煙火這4站有管制
淡海輕軌綠山線2018年通車，分為高架、平面混合，平面段時常發生民眾跨越軌道事件。新北捷運公司統計，今年違規案共86件，總罰款金額16萬餘元，隨著淡水八里將辦2024跨年煙火，屆時將湧入大批人潮，捷運公司也將針對活動會場的4個路口（V26至V27）做相關管制，降低危險。
新北捷運公司統計，淡海輕軌平面段今年至今，民眾違規案件共計86件，含忘刷卡及逃票，總罰款金額16萬多元；去年大約是70多件、金額大約是14萬多元。依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人處1500元以上7500元以下罰鍰。
新北捷公司表示，今年比去年較多，應該是和今年運量旅次增多也有關，經了解，多數跨越軌道者多和忘刷卡及逃票有關係，雖然淡海輕軌有許多無人車站，但中央控制台24小時監看監視器，若發現類似情況，就會立即派最近的人員前往了解。
由於跨年煙火將在淡水八里舉辦，未避免人潮跨越鐵軌，新北捷公司表示，期間活動會場的4個路口（V26至V27），安排交警、義交、及捷運公司機動交管人員，來維持重點區段路口管制，並搭配廣播及文字宣導、路口交通管制，維持現場散場人潮動線管制避免跨軌及維護乘客安全。
除了淡海輕軌外，其實高雄輕軌平面段也常發生跨越軌道事件，高捷公司在輕軌路廊設有路緣石、綠籬、防撞桿、鍊條及警告標示，也會加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區。
成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，如果違規比例很嚴重，違規熱區是也可以用科技執法，否則還是先以宣導為主，其實科技執法也是一種宣導，只是大家比較不願意接受，容易有民怨，因此建議是先宣導，後面如果違規比例一直降不下來，再來考慮是否要推動科技執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言