淡海輕軌今年跨越軌道86件罰16萬 跨年煙火這4站有管制

淡海輕軌綠山線2018年通車，分為高架、平面混合，平面段時常發生民眾跨越軌道事件。新北捷運公司統計，今年違規案共86件，總罰款金額16萬餘元，隨著淡水八里將辦2024跨年煙火，屆時將湧入大批人潮，捷運公司也將針對活動會場的4個路口（V26至V27）做相關管制，降低危險。

新北捷運公司統計，淡海輕軌平面段今年至今，民眾違規案件共計86件，含忘刷卡及逃票，總罰款金額16萬多元；去年大約是70多件、金額大約是14萬多元。依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人處1500元以上7500元以下罰鍰。

新北捷公司表示，今年比去年較多，應該是和今年運量旅次增多也有關，經了解，多數跨越軌道者多和忘刷卡及逃票有關係，雖然淡海輕軌有許多無人車站，但中央控制台24小時監看監視器，若發現類似情況，就會立即派最近的人員前往了解。

由於跨年煙火將在淡水八里舉辦，未避免人潮跨越鐵軌，新北捷公司表示，期間活動會場的4個路口（V26至V27），安排交警、義交、及捷運公司機動交管人員，來維持重點區段路口管制，並搭配廣播及文字宣導、路口交通管制，維持現場散場人潮動線管制避免跨軌及維護乘客安全。

除了淡海輕軌外，其實高雄輕軌平面段也常發生跨越軌道事件，高捷公司在輕軌路廊設有路緣石、綠籬、防撞桿、鍊條及警告標示，也會加強宣導請民眾留意勿任意跨越軌道區。