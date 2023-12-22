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中市府啟動低溫關懷 街友收容所入住率6成

中央社／ 台中22日電

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，台中市政府今天宣布，已啟動低溫關懷行動，且已有10名街友接受避寒安置服務，街友臨時收容及居住處所入住率約6成。

台中市社會局表示，一旦氣溫預報低於12度，社會局立即啟動低溫關懷，發送一呼百應簡訊，通知各民間網絡單位，掌握全市各區街友、獨居長者和老人福利機構狀況，街友協力單位也延長收容時間，協助街友臨時避寒。

台中市社會局副局長陳坤皇與遊民小組昨天晚間前往車站和公園等街友露宿區域，發放258人次禦寒物資，也關懷提醒街友天氣寒冷，務必做好保暖措施。

社會局統計指出，已有10名街友接受避寒安置服務，街友臨時收容及居住處所入住率約6成。

社會局說明，街友關懷協會及人安基金會延長開設至凌晨0時，人安基金會另外加開夜間時段（晚上11時至隔日7時），若民眾發現街頭有受寒街友，也可撥打110請警方協助緊急安置。

街友 台中市 寒流

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