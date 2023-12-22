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新莊黑龍江變身 中港大排2公里披上耶誕燈海

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中港河廊耶誕燈點亮新莊夜空。圖／新北市水利局提供
中港河廊耶誕燈點亮新莊夜空。圖／新北市水利局提供

早期有新莊黑龍江之稱的中港大排，流經人口密集新莊地區的汙水經由雨水下水道系統流入中港大排，以致中港大排黑不見底、臭氣沖天，經市府團隊整治翻轉臭水溝印象，讓居民享有多樣變化綠意盎然的風景，為迎接溫馨耶誕佳節，水利局在近2公里行道樹披上五彩繽紛燈海，將中港大排變身為耶誕氣氛滿滿拍照景點，並於今晚開始亮燈。

中港大排為新莊中正路以北主要排水幹道，過去因流經人口密集新莊地區汙水經由雨水下水道系統流入中港大排，以致中港大排黑不見底、臭氣沖天得到「黑龍江」外號。經水利局整治，現在河廊呈現白天與夜晚不同景色，耶誕前夕於夜間增加唯美的耶誕燈飾

水利局表示，中港大排耶誕燈飾從今晚開始亮燈，每晚亮點時間為晚上5點至10點，現場透過活潑可愛的小動物們燈飾妝點中港大排，並為行道樹披上水藍色、粉色與白色等璀璨閃亮的節慶燈飾，透過逾2000條以上的LED燈飾條，營造浪漫色調，期望打造夢幻的河廊新風貌，迎接民眾進入歡樂又溫馨的耶誕幻境，感受浪漫滿分的燈海造景。

繽紛燈海搭配可愛俏皮的動物燈飾，將中港大排變身為耶誕必拍景點。圖／新北市水利局提供
繽紛燈海搭配可愛俏皮的動物燈飾，將中港大排變身為耶誕必拍景點。圖／新北市水利局提供

燈飾 水利局 黑龍江 行道樹

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