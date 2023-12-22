新莊黑龍江變身 中港大排2公里披上耶誕燈海

早期有新莊黑龍江之稱的中港大排，流經人口密集新莊地區的汙水經由雨水下水道系統流入中港大排，以致中港大排黑不見底、臭氣沖天，經市府團隊整治翻轉臭水溝印象，讓居民享有多樣變化綠意盎然的風景，為迎接溫馨耶誕佳節，水利局在近2公里行道樹披上五彩繽紛燈海，將中港大排變身為耶誕氣氛滿滿拍照景點，並於今晚開始亮燈。

中港大排為新莊中正路以北主要排水幹道，過去因流經人口密集新莊地區汙水經由雨水下水道系統流入中港大排，以致中港大排黑不見底、臭氣沖天得到「黑龍江」外號。經水利局整治，現在河廊呈現白天與夜晚不同景色，耶誕前夕於夜間增加唯美的耶誕燈飾。