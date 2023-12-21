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松菸古蹟因大巨蛋施工年編千萬預算修復 議員籲要求遠雄支應
台北市議會教育會今審查北市文化局預算，市定古蹟松菸鍋爐房過去因遠雄大巨蛋施工不當，導致菸廠煙囪傾斜，文化局曾向遠雄求償，法院判遠雄應賠償。議員許淑華發現，文化局至今每年仍須編千萬預算修復，要求修復費用應由遠雄支應。
遠雄副總經理楊舜欽表示，相關回饋在合約規範都是社會責任，尊重與市府的BOT契約，雙方合議。
許淑華表示，松菸古蹟因大巨蛋興建，導致古蹟毀損、煙囪傾斜、地面龜裂等等狀況嚴重，她多次質詢要求緊急修復每年都得編上千萬的修復費用，今年又編了1646萬的預算來支應，這些都是人民繳的稅金。
許淑華今天要求，古蹟修復費用應由遠雄公司支應，議會教育委員會作成決議，請文化局、體育局積極向遠雄公司爭取，大巨蛋營收分潤協議備忘錄增加認養市定古蹟松菸修復工程，未來修復工作由遠雄協助。
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