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松菸古蹟因大巨蛋施工年編千萬預算修復 議員籲要求遠雄支應

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
市定古蹟松菸鍋爐房過去因遠雄大巨蛋施工不當導致菸廠煙囪傾斜，文化局至今每年需編列千萬預算修復，議員許淑華認為，修復費用應由遠雄支應，教委會今審查預算也做成附帶決議。圖／聯合報系資料照
市定古蹟松菸鍋爐房過去因遠雄大巨蛋施工不當導致菸廠煙囪傾斜，文化局至今每年需編列千萬預算修復，議員許淑華認為，修復費用應由遠雄支應，教委會今審查預算也做成附帶決議。圖／聯合報系資料照

台北市議會教育會今審查北市文化局預算，市定古蹟松菸鍋爐房過去因遠雄大巨蛋施工不當，導致菸廠煙囪傾斜，文化局曾向遠雄求償，法院判遠雄應賠償。議員許淑華發現，文化局至今每年仍須編千萬預算修復，要求修復費用應由遠雄支應。

遠雄副總經理楊舜欽表示，相關回饋在合約規範都是社會責任，尊重與市府的BOT契約，雙方合議。

許淑華表示，松菸古蹟因大巨蛋興建，導致古蹟毀損、煙囪傾斜、地面龜裂等等狀況嚴重，她多次質詢要求緊急修復每年都得編上千萬的修復費用，今年又編了1646萬的預算來支應，這些都是人民繳的稅金。

許淑華今天要求，古蹟修復費用應由遠雄公司支應，議會教育委員會作成決議，請文化局、體育局積極向遠雄公司爭取，大巨蛋營收分潤協議備忘錄增加認養市定古蹟松菸修復工程，未來修復工作由遠雄協助。

教委會今審查文化局預算做成附帶決議，要求文化局、體育局積極向遠雄公司爭取，大巨蛋營收分潤協議備忘錄增加認養市定古蹟松菸修復工程，未來修復工作由遠雄協助。圖／議員許淑華提供
教委會今審查文化局預算做成附帶決議，要求文化局、體育局積極向遠雄公司爭取，大巨蛋營收分潤協議備忘錄增加認養市定古蹟松菸修復工程，未來修復工作由遠雄協助。圖／議員許淑華提供

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