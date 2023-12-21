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寒冬來襲 淡水鄧公里長者搓湯圓溫暖慶冬至

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公里舉辦了搓湯圓活動，讓長者一起來感受冬至節慶，在這寒冷的天氣當中感受溫暖。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公里舉辦了搓湯圓活動，讓長者一起來感受冬至節慶，在這寒冷的天氣當中感受溫暖。圖／紅樹林有線電視提供

明天是一年一次的冬至節慶，新北市淡水區鄧公里舉辦了搓湯圓活動，在吃湯圓前，里長邱美津帶頭動健康運動，為讓長輩都能夠參與搓湯圓，特別準備許多的麵團，再由社區志工發給大家，一起來感受冬至節慶，在這寒冷的天氣當中感受溫暖。

里長邱美津帶著大家一起用麵團，搓成一顆顆小小可愛的紅白湯圓，也為這星期的聖誕節增添不少的歡樂氣氛。

里長邱美津表示，許多長者在家裡一個人搓湯圓，相當孤獨，因此為了讓大家聚在一起，每年都會舉辦搓湯圓活動，讓長者都可以一邊聊天一邊搓湯圓，而市議員更為此與大家一起同樂。

舉辦這場活動，不僅是歡慶冬至，也是讓社區居民在寒冬時刻聚在一起，共同感受團圓的氣氛，而市議員也說，今天來參與的居民，大家都一起搓湯圓，在大廚料理湯圓的同時，里長邱美津也帶著長輩們做起運動，活絡身體保持健康，也更凝聚社區居民的團結，也希望藉由這樣的活動，可以增進街坊鄰居彼此的感情。

湯圓 冬至 聖誕節

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