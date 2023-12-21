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碧潭堰展現生態成果 串連4場域推新店溪水漾博物館

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，國立清華大學生命科學系教授曾晴賢分享參與生態魚道工程始末。記者李成蔭／攝影
新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，國立清華大學生命科學系教授曾晴賢分享參與生態魚道工程始末。記者李成蔭／攝影

碧潭堰被沖毀多年，新北水利局近年力拚重建，成功復育生態，今並辦成果發表會，除說明生態多樣性外，也正式推出「新店溪水漾博物館」；學者分享自己參與洄游魚道，也盼政府努力再將魚道往上游做。

水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，國內水利及生態等專家學者、中央代表一同與會，討論新店溪周邊的生態、防洪、人本及環境教育意義。

經濟部水利署長賴建信指出，水與發展安全及環境應一次到位承接，縮短城鄉差距，滾動式檢討催生地方的願景藍圖與民眾參與的思維轉變，且需與時俱進；新北水利局長宋德仁也闡發碧潭堰完工前，即出現40年未曾出現的「毛蟹洄游」，已經連續2年現蹤於新店溪。

國立清華大學生命科學系教授曾晴賢分享，新店溪興辦生物廊道始末、新店溪魚類資源保育的重要性、碧潭堰魚道設計的基本概念等；同時他也呼籲政府要再進一步更新到上游青潭、直潭、屈尺、桂山等水壩也該更新或者新建生態魚道，完全打通魚類洄游路徑。

另外，碧潭堰玩工後也開辦「水漾博物館新店學堂」，台灣水利環境科技研究發展教育基金會研究員梁世興表示，水漾博物館將串連碧潭風景區、碧潭堰、溪州公園與陽光運動園區4大場域，運用既有觀光、硬體及環境資源打造，鼓勵民眾走入河濱認識生態。

新北副市長陳純敬表示，這次發表會廣邀各界代表集思廣益，從碧潭堰出發展現市府與中央攜手的建設成果，要讓大家對新店溪河川治理充滿的想像及期待。

新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，國內水利及生態等專家學者、中央代表一同與會，討論新店溪周邊的生態、防洪、人本及環境教育意義。圖／新北水利局提供
新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，國內水利及生態等專家學者、中央代表一同與會，討論新店溪周邊的生態、防洪、人本及環境教育意義。圖／新北水利局提供
新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，也分享碧潭堰玩工後也將開辦「水漾博物館新店學堂」。圖／新北水利局提供
新北水利局今舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，也分享碧潭堰玩工後也將開辦「水漾博物館新店學堂」。圖／新北水利局提供

碧潭 博物館 水利局

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