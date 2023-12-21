逗陣呷飯卡有滋味 新北績優老人共餐單位視長輩如親

老人共餐鼓勵許多獨居長者走出家門，隨著疫情解封，各地共餐單位也逐漸恢復，新北市社會局21日表揚全市110處老人共餐單位，感謝在5年內持續辦理共餐或送餐，為長輩準備熱騰騰的飯菜並噓寒問暖，有單位為鼓勵住在山上老人外出，溫馨一一接送，也有單位料理超豐盛，曾一次聚集百名長者參與。

新北市老年人口已經突破72萬人，占全市總人口18%，社會局長李美珍表示，再過2年台灣社會每5人就有1位是長者，新北市從2012年起推動老人共餐運動，主要精神在於陪伴與關懷，迄今共有1081個共餐據點。

李美珍說，侯友宜市長常勉勵團隊，施政不能遺忘任何一個人，感謝許多單位在疫情期間，將共餐改成送餐，為獨居長輩送上熱騰騰便當；也感謝各區協助推動，嘉威會計師事務所持續贊助獎勵金。

嘉威會計師事務所所長張威珍表示，他每次到共餐點參加，看到長輩一起逗陣呷飯，快樂開講，內心就很激動，因為會想起自己在嘉義老家的父母。這群長輩在那個年代，每日辛勤工作，創造了台灣經濟奇蹟，撫育了我們這一代，因此力挺同為嘉義人的侯友宜，為支持侯友宜市長「陪老大人呷百二用飽安康」專案，未來4年每年會捐贈100萬元給好日子愛心大平台，做為持續辦理共餐的獎勵金。

石碇的烏塗社區和老人會，是最早響應新北市老人共餐的單位之一，當時理事長高三層為鼓勵孤單住在山上的老人，走出家門逗陣呷飯，和理監事用車子一一接送，在有千島湖之稱的湖邊據點，由志工一起做飯煮湯給長輩吃。現任老人會理事長邱敏球和烏塗社區理事長賴麗娟持續辦理，溫暖每個長輩的胃。

林口東南社區理事長李文基，在疫情期間，將共餐改成送餐，餐食在社區中央廚房備妥後，由志工一一送到獨居長輩處，順便關懷長輩的健康；五股貿商社區，也在理事長徐美惠任內，於疫情期間，持續送餐給獨居長輩吃。五股集賢里長陳文賓說，該里每週三共餐，會針對長輩喜好調整菜色，吸引許多聞香而來，最高紀錄曾達百人。