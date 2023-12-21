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全國市區道路最長空品維護區 北市首納管起重機2025年上路
台北市第3期空氣品質維護區明年實施，管制區域為新生南路至松江路南北向車道，是全國市區道路最長的空維區，且率全國之先，首度納管起重機，宣導期1年。環保局今表示，2025年元旦起，進入該區的柴油車、機車、起重機未符合管制規定，依車種可處500元至2000元罰鍰，最重開罰6萬元。
第1期空氣品質維護區2021年元旦上路，主要為台北、市府及南港轉運站的國道客運及遊覽車等柴油大客車密集區域，以及故宮博物院等6處觀光景點；隔年元旦實施第2期，擴大至柴油大小貨車出入場域，涵蓋內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠及松山機場。
環保局表示，管制後，空維區內柴油車自主管理標章取得率從75%至99%，機車定檢率從78%提升至99%，每年可減少43.6公噸細懸浮微粒（PM2.5）排放。
環保局空汙噪音防制科長邱天安表示，鑑於前2期柴油車密集熱區管制成效良好，第3期管制範圍由前2期的點延伸到線，納管交通幹道，新生南路與羅斯福路交叉口至松江路與民權東路交叉口的南北向車道，範圍涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，2025年元旦起實施。
邱天安說，第3期同時擴大管制汙染車輛，不只前期大客貨車、小貨車及機車，更率全國之先要求進入管制路段的起重機，須取得施工機具清潔排放自主管理標章，並結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統加強管制高汙染車輛，預估實施後，每年可削減細懸浮微粒47.2公噸。
邱天安指出，考量第3期空維區實施，影響範圍廣且多為不特定對象，明年1月1日起宣導1年，2025年元旦起行駛在空維區未符合管制規定的車輛將先稽查勸導，7月1日起違規者直接取締告發，首次罰鍰依車種為機車500元、柴油小貨車1000元、柴油大客貨車及起重機2000元，得按次處罰。
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