聖誕紅裝置大街小巷 汐止城中里一路紅到過年

下個禮拜就是聖誕節，汐止區城中里辦公處這幾天也忙著將一盆盆的聖誕紅掛在大街小巷，其中基隆河及茄苳溪步道沿線，一整排的聖誕紅裝飾，讓散步休閒民眾都感受到濃濃的過節氣氛。

聖誕節就快到了，位在汐止建成路的城中里，已經感受到濃濃的過節氣氛，除了佈置在大街小巷，美麗的基隆河步道以及茄苳溪步道沿線，都有一盆盆紅通通的聖誕紅點綴。

基隆河步道，城中里段，一整排的路燈燈杆上的聖誕紅相當搶眼，好天氣吸引不少民眾散步休閒，今年里辦公處買了三百盆的聖誕紅，妝點街頭，許多到河濱步道散步的民眾說，看起來好喜氣，走起來都特別開心，目前掛上的聖誕紅才剛剛紅，有大半還呈現綠色，接下來照顧工作就要交給志工們，希望能一路紅到農曆年。

城中里長廖福賢表示，新的一年就快到了，在聖誕節前夕，城中里每一年都會買一些聖誕紅掛在里內所有的巷道，包括步道都會掛滿聖誕紅歡慶新的一年，也給里民帶來快樂，讓大家欣賞，因為，聖誕紅都是掛在室外，原則上預計兩到三天要澆一次水，會請志工們幫忙，一般來說，城中里的聖誕紅大概都有一個多月的壽命，所以，預計會一直紅到過年。