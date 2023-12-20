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聖誕紅裝置大街小巷 汐止城中里一路紅到過年

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中里辦公處聖誕紅掛在大街小巷，讓散步休閒民眾都感受到濃濃的過節氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中里辦公處聖誕紅掛在大街小巷，讓散步休閒民眾都感受到濃濃的過節氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

下個禮拜就是聖誕節汐止區城中里辦公處這幾天也忙著將一盆盆的聖誕紅掛在大街小巷，其中基隆河及茄苳溪步道沿線，一整排的聖誕紅裝飾，讓散步休閒民眾都感受到濃濃的過節氣氛。

聖誕節就快到了，位在汐止建成路的城中里，已經感受到濃濃的過節氣氛，除了佈置在大街小巷，美麗的基隆河步道以及茄苳溪步道沿線，都有一盆盆紅通通的聖誕紅點綴。

基隆河步道，城中里段，一整排的路燈燈杆上的聖誕紅相當搶眼，好天氣吸引不少民眾散步休閒，今年里辦公處買了三百盆的聖誕紅，妝點街頭，許多到河濱步道散步的民眾說，看起來好喜氣，走起來都特別開心，目前掛上的聖誕紅才剛剛紅，有大半還呈現綠色，接下來照顧工作就要交給志工們，希望能一路紅到農曆年。

城中里長廖福賢表示，新的一年就快到了，在聖誕節前夕，城中里每一年都會買一些聖誕紅掛在里內所有的巷道，包括步道都會掛滿聖誕紅歡慶新的一年，也給里民帶來快樂，讓大家欣賞，因為，聖誕紅都是掛在室外，原則上預計兩到三天要澆一次水，會請志工們幫忙，一般來說，城中里的聖誕紅大概都有一個多月的壽命，所以，預計會一直紅到過年。

聖誕節 基隆 汐止

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