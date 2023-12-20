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新北淡水古蹟博物館恐龍音樂市集周末登場 吃喝玩樂一次滿足

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館今年光映淡水活動，以恐龍為主題，推出藝術裝置屁屁龍及光影廊道。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館今年光映淡水活動，以恐龍為主題，推出藝術裝置屁屁龍及光影廊道。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館今年光映淡水活動，以恐龍為主題，推出藝術裝置屁屁龍及光影廊道，本週末恰逢耶誕節，淡古規畫在淡水海關碼頭舉辦「恐龍音樂市集」，除有20攤國內排隊名店外，還推出恐龍特色美食，同時邀請南西肯恩LIVE演唱百萬點擊金曲，邀大小朋友過恐龍風的耶誕節。

淡古館長黃麗鈴說，今年品牌活動「光映淡水」主題延續以往的幽默風格，結合史實及生肖年，推出恐龍為主題的活動，主打藝術裝置屁屁龍及光影廊道外，本周末適逢耶誕節規畫「恐龍音樂市集」，加碼推出尋找恐龍蛋活動，完成蒐集古蹟小知識後，就能獲得限量耶誕餅乾。

淡古指出，恐龍音樂市集邀請春日糖餅、哞哞迖－熟成牛排、䴺樂所手工德國扭結、巴索精釀等20攤國內排隊名店，更邀請派對恐龍企業社雞蛋糕、甜點算帳、胖桑烘焙坊、溫蒂泡芙手作烘焙等攤商，推出限量款的萌萌恐龍特色美食，飲品、甜點、鹹食等一應俱全。

值得一提的是，耶誕音樂會也邀請南西肯恩LIVE演唱大海、煙花、練習一個人生活等百萬點擊金曲，克里夫、豆腐、OHAN、鄭雙雙、Crystal及邱靜等歌手，還有雙溪國小弦樂團、北新國小拉丁舞、重慶國中管樂團、坪頂國小管樂團、中華民國新弦愛樂協會等帶來動人的歌曲。

另外，即日起至12月31日同步舉辦全台首次跨縣市的「四大恐龍聯合放閃」線上活動，只要與淡水古蹟博物館屁屁龍、新北歡樂耶誕城馬卡龍、國立自然科學博物館大暴龍或國立台灣博物館古感龍，任一恐龍合影並在淡古粉專完成任務，就有機會獲得恐龍相關熱門商品。

新北市立淡水古蹟博物館本週末在淡水海關碼頭推出恐龍音樂市集。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本週末在淡水海關碼頭推出恐龍音樂市集。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本週末在淡水海關碼頭推出恐龍音樂市集。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館本週末在淡水海關碼頭推出恐龍音樂市集。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

恐龍 古蹟博物館 淡水

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