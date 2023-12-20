影／北市議會審青年局成立案藍綠白吵翻 綠議員拍桌怒嗆

北市議會法規委員會今審查青年局組織規程及編制，藍綠白議員激烈討論青年局與各局處分工、疊床架屋疑慮等面向，召集人、國民黨秦慧珠護航要逐條討論，民進黨洪健益表態保留大會發言權，聽聞市長蔣萬安將來致意，火氣大到直呼「蔣萬安進來，我一定會發飆」，當下拍桌表達怒氣，看到蔣進來更是當面嗆聲，現場氣氛一度尷尬。

蔣萬安在議長戴錫欽、副議長葉林傳及副市長李四川、林奕華陪同下，近11點30分鐘赴法規委員會送水果慰勞致意。戴錫欽打招呼致意，市長來感謝大家辛勞，洪健益不客氣開酸「你來感謝我們的辛勞，讓我們在這邊吵架」，秦慧珠則嗆「沒有人跟你吵架，只有你在罵人。」

洪健益當面嗆蔣萬安，從頭到尾不反對成立青年局，也重視青年，但是說不清楚未來要做什麼，「只是要我們同意你，這樣不對」，溝通仍講不清楚問題，召集人說保留大會發言權，直問「議長，什麼時候法規委員為保留大會發言權去表決呢？」戴說，保留大會發言權不一定要表決，要看大會朝野協商結果。

秦慧珠緩頰要大家與蔣萬安合影，李四川在一旁特別到洪健益旁，按肩緩緩情緒。洪健益繼續開砲，「叫副市長來報告，已經很給面子了」，隨即起身離開不合影。戴錫欽見狀就說，「來慰勞，不要在那邊大小聲」，秦趕緊圓場，市長贈送水果，「我們保持府會之間的友善互動。」蔣萬安則在一旁靜靜等待。

現場只有蔣萬安、戴錫欽、葉林傳，以及國民黨秦慧珠、林杏兒、詹為元和民眾黨陳宥丞合影，民進黨議員全未入鏡。

蔣萬安說，各位議員建議跟指教都會虛心接受，希望能夠把青年局成立、做好，也會借鏡已成立青年局的其他縣市，市府會持續說明、加強溝通，也希望議員能夠協助，讓法規順利通過。

陳宥丞表示，藍綠白都贊成青年局成立，但是講不清楚也是事實，為了不要有先射箭再畫靶的問題，也不要浪費大家時間跟破壞府會和諧，他認為副市長或聯絡人應來說明，研考會在會中講不清楚。秦慧珠隨即護航，研考會沒有講不清楚，已經很努力認真講，他講不清楚就繼續請他講。蔣萬安等人離開，會議持續進行。