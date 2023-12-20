民眾黨批剝奪路權 蔣萬安：依法行政

民眾黨支持者明年1月13日投票日申請民進黨中央黨部前的北平東路路權，不過市府駁回，警局理由是維護各黨派競選總部安全及預防不同立場民眾衝突；民眾黨4名議員昨輪番向市長蔣萬安抗議，質疑市府因人設事，蔣萬安強調，選舉前的相關路權，都是新工處、警察局專業評估判斷，一切都有相關法律規定與程序。

北市議會各委員會昨審查預算，市長蔣萬安到各委員會送水果慰勞，到交通委員會時，民眾黨議員陳宥丞率先抗議表示，在議會服務20多年，沒看過集會遊行可以用「可能有衝突」理由駁回，這次民眾黨支持者是一般民眾，申請舉辦不會有黨派色彩的兒童遊樂活動，質疑到底是民進黨控制第四權？還是蔣萬安要剝奪民眾的路權？

蔣接著到警政衛生委員會、民政委員會，議員張志豪表示，警察局這樣的路權駁回理由，讓民眾黨支持者覺得很委屈；議員林珍羽也不滿，質疑市府現在認定的標準為何；議員黃瀞瑩也要求蔣萬安講清楚。

蔣萬安表示，警察局、新工處一定是依法行政，尤其依照過往慣例，路權為警察局、新工處聯合審查。一旁的議長戴錫欽等人也連忙緩頰表示，市長不可能介入審核。

警界人士表示，第一，審核的時候本來就要考量到不同黨派支持者，聚集在同一處的安全問題；其次，市府民國106年12月21日召會，決議「請新工處於受理民眾申請使用道路集會案件時，應通知警察局預審集會路段，並經雙方同意後再行核發同意文件」，是柯市府時期引入的共審制度，盼民眾黨議員能理解。

藍營人士表示，若准許民眾黨當天路權，讓綠白在民進黨中央黨部彼此撕咬，藍營不是得利嗎？真的沒有政治考量，這案例拿到哪個時代都不會准。