遭逢變故打擊大 瑞芳環保英雄謝宇沛當志工走出來

新北市瑞芳區爪峰里志工謝宇沛，今年獲選為環保英雄，不論是里內的黃金資收站，還是整頓家園都看得到她的身影，多年前家庭遭逢變故，幾位親人相繼離世，當時的她打擊很大，不過，後來她選擇走出家門當志工，慢慢放下心中的結，逐漸在志工團隊中找到自我價值。

瑞芳區爪峰里的志工團隊有上百人，每位志工都身兼多職，不論是黃金資收站，社區據點銀髮共餐，還是里內大掃街活動，都能看到他們，而今年獲選為新北市環保英雄的謝宇沛，本身還是第十三鄰鄰長，多年前從零開始學起來服務里民，現在的她在團隊裡樂觀進取，不過她可是花了很長的時間。

環保英雄謝宇沛說，十多年來家庭遭逢變故，讓她打擊真的很大，一度無法走出來，但後來靠著這些志工姐妹的邀約，才陸續做了鄰長還有志工，她認為社區裡還有很多人需要得到幫助，自己還能夠付出心力來幫助別人，何樂而不為。

爪峰里里長簡明慧說，環保英雄謝宇沛做事認真，只要社區有需要她都在，三年前還獲選為市級模範母親，這幾年當志工下來，很感謝她對於里內的付出。