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新北調漲土地現值 明年88萬戶房屋稅又漲價

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市明年88萬戶自用住宅，每戶平均需多繳142元房屋稅。記者李定宇／攝影
新北市明年88萬戶自用住宅，每戶平均需多繳142元房屋稅。記者李定宇／攝影

新北市地價及標準地價評議委員會於昨日評議完畢，預計於明年1月1日如期公告。評議後明年度公告土地現值及公告地價區段漲幅分別與今年相比上漲2.7%、與去年上漲7.91%。平均自用住宅明年9月申報房屋稅時，88萬戶平均每戶要多繳142元。

據觀察實價登錄、新北市住宅價格指數及民間相關不動產指數，今年均為上漲走勢，整體呈現量縮價漲，新北市地價評議委員會評議後，明年度公告土地現值及公告地價區段漲幅排除整體開發區後，分別與今年相比上漲2.7%、與去年相比上漲7.91%。

新北市共有約167萬戶，其中，約88萬戶為自用住宅，明年公告地價調整後，經試算適用自用住宅稅率，平均每戶約增加142元。意即明年9月民眾申報房屋稅時，每戶平均要多繳142元。

地政局表示，公告地價為2年調整1次，明年公告地價反映近2年一般正常交易價格變動。另評估新北市去年公告地價占一般正常交易價格比例17.78%，仍低於全國平均值19.68%，故在綜合考量新北市整體不動產市場發展趨勢、社會經濟情勢、財政稅收，及兼顧民眾稅負公平性、合理性及負擔能力下試算適用自用住宅稅率。

指數 房屋

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