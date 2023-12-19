環保葬需求與日俱增 新北將在新店打造第4處環保葬區

環保觀念愈加深植人心，加上名人效應，新北市3處環保葬區植存人數從早期的平均每年500餘人，增加到年均1618人，需求與日俱增，新北市府規畫在新店五城花園公墓再打造約690平方公尺的環保葬區，目前已經展開工程規畫，並委託技術服務招標作業，提供民眾更多選擇。

環保葬近年掀起一波熱潮，新北最夯的金山環保生命園區，過去因植存總量限制每年500件，民眾想加入得排隊半年以上，後續逐漸放寬至每年1000件以上，等待時間大幅縮小到幾周；另外新北還有三芝櫻花生命園區與新店四十份樹葬區，同樣受到不少民眾青睞。

新北市殯葬處統計，近五年環保葬數量逐年明顯成長，金山法鼓山年均1079位，三芝櫻花生命園區407位，新店樹葬區132位。

新北市殯葬處長黃秀川表示，金山環保生命園是當年法鼓山為落實聖嚴法師環保理念，捐出金山宗教園區內一塊優美草地，與新北市政府合作創辦植存專區，民眾向新北市立殯儀館申請後，由法鼓山代為執行植存儀式。因知名人物如聖嚴法師、舞蹈家羅曼菲、前副總統李元簇等申請環保葬，讓金山生命園區得到越來越多人的認同，確實很夯。

另新店四十份多元示範公墓環保葬區及三芝櫻花生命園區今年進行改善工程，除整地、改善步道鋪面，並增設景觀植栽及矮牆，區隔環保葬範圍與民眾行走區域外，也以自然色調設計祭祀台及座椅設施，使整體的追思環境更加舒適，申請人數明顯成長。

由於民眾需求愈來愈多，新北市府規畫在新店五城花園示範公墓打造第四處環保葬區，民政局表示，公墓總面積約4.2公頃，殯葬處將利用示範公墓旁約690平方公尺範圍規畫設置環保葬區，目前正進行工程規劃及委託技術服務招標作業，主要規畫方向會待廠商出爐後，會更明確。

民眾陳小姐表示，環保葬確實是她未來的考慮方向，畢竟現代社會對於繁複的禮節已經沒有這麼追求，據她了解，環保葬不只提供給剛往生的先人，安置在塔內或撿骨後火化先人骨灰也可以參加，還有市府的聯合奠祭等免費服務，確實很有吸引力，而且地點都位於好山好水的地點，不失為未來長眠好所在。

民眾張小姐表示，現在土地越來越貴，也越來越少，現代人對於死亡這件事已經變得開明，許多長者也都主動要求要樹葬、海葬，若環保葬區能普及，也許未來接受度會更高，也不用再讓後代掃墓時花心力除草、打掃。